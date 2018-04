La teleserie nocturna de Mega se ha convertido en todo un fenómeno y por lo mismo en tema de conversación obligado, sobre todo por las temáticas que trata.

Hoy se estrenará la segunda temporada de la producción dramática que ha abordado la prostitución, el trafico de drogas, el lesbianismo, la violencia y el maltrato a la mujer e incluso el tema tabú de un cura enamorado que ha tenido hasta hijos con su pareja.

Cuando comenzó la teleserie, el año pasado, la actriz Mariana Di Girolamo tuvo que enfrentar las críticas machistas a su personaje Maria Elsa: Una mujer que no tenía claro lo que quería en lo sentimental, quedó embarazada, y mantuvo una relación paralela con el cura del pueblo y su esposo.

Mariana tuvo que salir enfrentar las constantes críticas “son machismo puro”, señaló en ese momento y agregó que “entiendo que la hubieran juzgado en los años cincuenta, pero estamos en el 2017. Francamente no lo entiendo”.

Es que el personaje, uno de los protagónicos, genera reacciones de amor y odio por su forma de enfrentar la vida, dejando de lado los cánones morales y viviendo según le dicte su corazón. Pero que en la segunda versión, en plenos años setenta, se mostrará más madura tras los golpes que le dio la vida en la historia.

Braga habló con Mariana para conocerla y adentrarnos en su visión de cómo ve a la mujer en la sociedad actual y obvio la época en la que interpreta a Maria Elsa Quiroga.

-Tu personajes es una mujer bastante empoderada ¿Cómo ves a la mujer actual en comparación la mujer de los setentas?¿Existe el machismo aún?

Yo creo que no variado tanto el panorama, quizás como nosotros creemos. Estos son personajes exacerbados, estamos hablando de una ficción, sin embargo el panorama en sí no ha cambiado tanto, el machismo sigue muy latente. Si bien en esa época las mujeres no tenían ni voz ni voto, en esa época la mujer empezó a trabajar y empezó a votar.

Hoy en el presente, comenzamos a ser un pilar económico igual que el hombre, pero el maltrato, la sumisión, la discriminación, siguen existiendo. Igual hemos evolucionado pero quizás no tanto como pensamos.

Y en la época, por supuesto que era extremo, no por nada Maria Elsa sufre lo que sufre, la lapidaron como la lapidaron, por amar como ama, ser rebelde por como lo es, y por llevarse por sus ideales. Ella actua más de la guata y por eso ha sido super castigada.

-¿Qué opinas de los movimientos feministas como MeToo y por qué crees que no han tenido tanta fuerza en Chile?

Hay mucho miedo hay mucha culpa. Yo creo que la religión ha hecho mucho daño como la conocíamos antes por sobre todo. Hay miedo a decir las cosas. Además creo que hay mucha tergiversación, hay que informarse mas de los conceptos. He sido un poco amarilla al decir las cosas, pero no me atrevo a decir que soy feminista porque creo que sería super bueno encontrar un punto intermedio que nos informáramos más.

-¿Crees que hemos sido mas observadores de los movimientos feministas que participes?

En mi caso sí, soy conciente de que me ha faltado información para casarme con una idea propiamente tal. Soy defensora de la mujer, de los derechos humanos, soy conciente del femicidio, de que la mujer ha sido vapuleada a lo largo de toda nuestra historia. Pero creo que hay que informarse y ser responsables. He escuchado conceptos de feminismo que son bastante errados y sólo hacen que la gente se aleje .

-¿Qué opinas sobre el aborto en tres causales?

Estoy a favor del aborto más allá de sus tres causales y creo que es un derecho que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre lo que queremos. Creo también en la responsabilidad. Yo estuve en un colegio católico no nos instruyeron, no nos hicieron jornadas de educación sexual y creo que es fundamental que se hagan siempre. Que nos enseñen lo que son los métodos anticonceptivos, que nos enseñen a cuidarnos, a conocernos, que no nos enseñen que tocarnos es pecado. Yo creo que de ahí parten las grandes trancas. Empiezas a explorar tu vida sexual desde cuando eres adolescente, todos los sabemos, y cuando no se instruye, cuando se te culpa comienzan los problemas. Estoy de acuerdo en el aborto, e insisto en todas sus causales, también como un tema de salud pública.