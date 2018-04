El padre de la actriz Daniela Vega participó en la discusión por la Ley de Identidad de Género en el Congreso. Igor Vega fue uno de los expositores en la Comisión Mixta, instancia formada por cinco diputados y cinco senadores que analiza el proyecto.

En medio de su exposición, explicó que es "cristiano, católico y practicante del ala liberal de la Iglesia" y que "no pertenezco a ningún partido ni ONG, tampoco soy activista". Además expresó que acudió hasta la instancia "a título personal para dar un testimonio de vida".

Solo cinco minutos expuso el padre de la protagonista de Una Mujer Fantástica, manifestando que para él todo el asunto se basa en el amor en familia. "Desde nuestro matrimonio en 1989 criamos a nuestros dos hijos en base al amor y la comprensión, respetando su esencia y particularidades", señaló.

En su relato, Igor sostuvo que "uno de nuestros hijos llegó a nuestras vidas con una bellísima y especial forma de ser y desde pequeñito nos enseñó y preparó sin pedir a gritos, mediante signos, que estábamos criando a una hija".

"Comprendo que el Estado, y en particular el poder legislativo, generen leyes para el bien común, solo que éste carece, al no haber vivido la experiencia en particular de un hijo o una hija trans, con el principal de los ingredientes: el amor en familia, sea esta hétero, homo o uniparental", manifestó.

Y agregó, que "como padre solo estaba cumpliendo con mi deber, pero no fue fácil porque después tuvimos que enfrentarnos con la capa siguiente, la sociedad. Y el poder legislativo está en deuda, no encontramos una Ley de Identidad de Género que nos hubiera facilitado la vida y en especial a nuestra hija".

El ingeniero se refirió a la situación que enfrentan las personas trans en la actualidad, en que "muchas familias están sufriendo y no cuentan con un Estado protector", y llamó a la aprobación de la ley, ya que así "estarán ayudando a salvar vidas".

"Mi hija hoy tiene 28 años de edad, está resuelta, pero si no le hubiésemos entregado las herramientas, amor, dedicación y empatía, lo más probable es que sería otra la realidad", cerró.