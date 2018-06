Su familia la buscaba intensamente, ella estaba escondida de su ex: “Estoy aterrada, porque sigo casada legalmente con un sicópata”

Cristina Lara Galdames tiene 30 años y es artista plástica. Vive en Rancagua. El sábado salió al supermercado y no volvió más. Su familia comenzó entonces una intensa búsqueda por distintas vías, especialmente en redes sociales, donde su caso conmovió por las crudas palabras del último mensaje que había dejado en Facebook.

"Desde las 09:00 escuchando las amenazas del super ex marido ebrio prometiendo que me va a dejar sin pega o me va a matar si no vuelvo con él… Chata! Javier Paz Meléndez, por favor, vive tu vida y déjame vivir la mía tranquila y sin temor. Ya lo denuncié, incluso grabaron las llamadas, pero nada pueden hacer, al parecer, si no me vuelve a pegar. ¡Bravoooo!", escribió el viernes pasado Cristina, horas antes de desaparecer.

Finalmente luego de que Carabineros y la Fiscalía se hicieran parte en su desaparición por presunta desgracia y de que la propia Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, anunciara por su cuenta de Twitter que se habían acercado a la familia de Cristina, la mujer se contactó ayer con su familia para explicar que estaba escondida. En horas de la tarde, su hermana, Francisca, publicó un video en la red social del pajarito que al cierre de esta nota tenía más de mil RT y casi 400 me gusta.

"Gracias por la preocupación de estos días, pero tuve que estar escondida, sigo escondida en alguna parte de Chile. Estoy aterrada, porque sigo casada legalmente con un sicópata que me quiere cortar las manos, ya que soy artista visual, soy pintora. Casi pierdo un ojo una vez por culpa de él, me sacó la mandíbula y no me quiero morir. Me mandó a cortar los brazos", indicó. Para luego agregar: "La Justicia en estos momentos no funciona, no me han hecho caso porque me seguía pegando y me seguía robando la plata de mi trabajo y yo estoy aterrada, no me quiero morir". Un llamado desesperado, pero también una alerta para entender que el sistema no está funcionando como debería y las mujeres agredidas no se sienten protegidas.

Por su parte, Ni Una Menos Chile manifestó en su twitter que: "Necesitamos urgentemente un cambio en la legislación con medidas de protección efectivas para que víctimas de violencia no se conviertan en femicidios" y emplazó a el Ministerio de la Mujer, a la Ministra Isabel Plá, al gobierno y al Presidente Sebastián Piñera a hacer eco de esta denuncia.

El diario Publimetro publicó que intentaron contactarse con Javier Paz Meléndez, el hombre señalado por Cristina y su hermana como su ex, a través de una cuenta de Facebook. Sin embargo, tal como Braga pudo confirmar, el perfil fue cerrado.