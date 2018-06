“Si La Manada sale ocupamos las calles”: convocan manifestaciones en toda España tras libertad provisional

Fue la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra que decretó la puesta en libertad provisional de los cinco jóvenes condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento a una joven española durante los Sanfermines de 2016 con el voto particular en contra de unos de los tres magistrados, el presidente del tribunal, Francisco José Cobo, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes jurídicas. El tribunal ha adoptado esta decisión cuando está a punto de vencer el plazo máximo de dos años estipulado para la prisión provisional, si bien cumplido este periodo la ley contempla la revisión de cara a su posible ampliación hasta cumplir la mitad de la condena.

De este modo, José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero, que permanecen en la cárcel de Pamplona, y Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, que se encuentran en la prisión de Alcalá Meco, podrán recobrar la libertad una vez se notifique el auto a las partes, ya que su excarcelación provisional se hace efectiva de manera casi inmediata. A este respecto, está previsto que el auto se conozca este viernes. La decisión se ha adoptado por el mismo tribunal que les condenó el pasado 26 de abril con el voto a favor de dos de los magistrados y en contra del presidente del tribunal, que aboga por prorrogar la prisión provisional de manera incondicional. Cabe recordar que los cinco integrantes de La Manada fueron condenados con los votos de Cobo y Raquel Fernandino, y el rechazo del magistrado Ricardo González, que emitió un polémico voto a favor de su absolución.

El tribunal estableció una fianza de 6.000 euros para los cinco condenados para poder obtener la libertad provisional, así como una serie de medidas que implica la obligatoriedad de comparecer en el juzgado de guardia de sus lugares de residencia tres días a la semana -los lunes, miércoles y viernes-, la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial y de acudir a la Comunidad de Madrid, lugar de residencia de su víctima. Igualmente, tienen prohibido entrar en comunicación con la joven, que en el momento de los hechos tenía 18 años.

Ahora, el tribunal estima que no se dan estas circunstancias de riesgo de fuga y reiteración delictiva y decide su puesta en libertad. Los cinco integrantes de La Manada fueron condenados a nueve años de prisión, unas penas muy por debajo de las solicitadas por la Fiscalía y las diferentes acusaciones, que planteaban entre 22 y 25 años de prisión. El tribunal descartó el delito de agresión sexual al no mediar violencia en una sentencia que levantó una ola de indignación social y que ha sido recurrida por el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acciones populares, ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. El fallo también fue recurrido por las defensas, que aseguran que se trató de relaciones sexuales consentidas.

Manifestaciones en toda España

Para manifestar su rechazo ante la decisión judicial las agrupaciones feministas han vuelto a convocar concentraciones y marchas para mostrar su rechazo, tal y como hicieron cuando se conoció la sentencia que calificaba el delito como abuso sexual y no por agresión sexual o violación.

El grito de "no es abuso, es violación" ha vuelto a escucharse en la plaza Consistorial de Pamplona y en varias ciudades españolas esta tarde en protesta por la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad bajo fianza de 6.000 euros a los cinco condenados de la Manada.

No es abuso, es agresión, nosotras te creemos", mientras coreaban consignas como "esta justicia es una mierda", "no es no, lo demás es violación", "macho violador, al triturador", "hermana, yo sí te creo", "gora borroka feminista" (viva la lucha feminista) o "basta ya de justicia patriarcal".

Representantes del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona, instituciones personadas en el caso como acusaciones populares, y de diferentes partidos políticos se han sumado a la protesta convocada a través de las redes sociales por el movimiento feminista.

Una representante de este colectivo ha leído un comunicado en el que ha asegurado que esta decisión "refuerza" su "enfado" y "rechazo al sistema judicial, que es una herramienta más que reproduce el heteropatriarcado.

Distintas organizaciones y grupos de ciudadanos indignados saldrán a la calles para expresar su apoyo a la joven abusada bajo el lema "hermana, yo sí te creo".

En Sevilla la cita será el viernes 22 de junio a las 20:00 horas en la Plaza Nueva.

En Toledo la plataforma del 8M ha convocado el viernes 22 de junio a las 19:00 horas en la plaza de Zocodover.

En Asturias se ha convoado para mañana en varias ciudades. Concretamente ne Gijón se maniestarán a las 19:00 horas en la Plaza del Parchís.

En Murcia se han convocado manifestaciones en la capital y en Cartagena para el viernes 22. En la ciudad de Murcia concretamente se ha citado a los manifestantes a las 20:00 horas en la Plaza del Cardenal Belluga.