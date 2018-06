Evalúan continuidad de El Rumpy en la radio tras ser acusado de escupir tres veces a mujer en la cara y acosar a grupo de amigas

Fue durante la semana, que un video se viralizó. En él, un grupo de amigos encara a Roberto Artiagoitía, El Rumpy, quien habría escupido en la cara a una mujer durante la inauguración del bar José Ramón en el barrio alto de la capital.

Las primeras informaciones hablaban de que varias amigas conversaban, pero no podían hacerlo tranquilas debido a los continuos "joteos" del personaje radial. Aburridas, le habrían pedido que parara y, habría sido en ese momento que él escupió a una de ellas en la cara.

Este viernes, en el programa Primer Plano, se conocieron más detalles del episodio. Según la versión de las mujeres, les tiró el pelo, le pasaba la lengua al vaso de ellas y, a pesar de que le pidieron en todos los tonos que parara el acoso, el Rumpy no se detuvo. Luego las insultó y finalmente escupió tres veces en el rostro a una de ellas.

Curiosamente Artiagoitía, habló con el espacio de farándula de Chilevisión y trató de esbozar una especie de disculpa: "Creo que mis técnicas de seducción están medias malas, me quiero… Si ella se sintió mal o las amigas con las que están ahí en el video, pucha, disculpen chiquillas, es la noche, un bar. A los dueños del (bar) José Ramón, disculpen chiquillos. Eso, pero ya".

La portada del diario La Cuarta del día de hoy, ahonda en lo que sucedió. La informaciones de los periodistas del ex diario popular, dicen que en la Radio Corazón y el Consorcio Iberoamericana Radio Chile, empresa dueña de la señal, iniciaron una investigación de los acontecimientos por la connotación de acoso y abuso que ellos tienen y no sería descabellado que lo despidan. Tras escuchar la versión de Artiagoitía, fueron los propios ejecutivos quienes decidieron que entregara su versión al estelar de Chilevisión.

De hecho, lo que escucharon el viernes de parte del grupo de amigas, no habría gustado nada. Una persona que trabaja en el Consorcio Iberoamericana Radio Chile comentó a La Cuarta que aunque no existe una resolución oficial por lo sucedido, es un hecho de la causa que como empresa y medio de comunicación no pueden avalar este tipo de sucesos, aunque hayan pasado en el ámbito de la vida privada de Roberto Artiagoitía. Si bien los encargados de comunicaciones del conglomerado radial se remitieron a decir que “como empresa no nos referiremos a este tema” cuando fueron confrontados para confirmar los rumores sobre una posible salida del aire del histórico programa, dentro se comenta que algún tipo de resolución debe tomarse para no salir ni avalando ni cubriendo un hecho del tal gravedad.

Por otro lado, en TVN, donde El Rumpy es parte del programa Llegó Tu Hora, se hizo una reunión el mismo miércoles, día que se conocieron los hechos en el programa Intrusos de La Red. En la ocasión, Artiagoitía justificó su actuar diciendo que lo estaban "jotendo a él". La cosa se dejó hasta ahí y se le pidió al equipo que no se refiriera a lo sucedido.