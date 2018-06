Millie Bobby Brown explicó por qué cerró su cuenta de Twitter tras acoso

Millie Bobby Brown se convirtió en toda una estrella. La actriz, de solo 14 años, saltó a la fama tras su rol protagónico en la serie Stranger Things, y ha mantenido permanente comunicación con sus seguidores a través de las redes sociales.

La joven ícono de las producciones de Netflix, suma más de 16 millones de seguidores en Instagram, y tenía otros cuantos millones en Twitter, cuenta que finalmente decidió cerrar hace algunos días producto del acoso cibernético.

Como una forma de evitar los comentarios negativos, la actriz decidió abandonar una de sus cuentas oficiales, mientras que en Instagram, donde continua subiendo fotos, ya no acepta que le dejen mensajes en sus publicaciones.

Al momento de suspender su perfil en Twitter, Millie Bobby Brown no quiso dar declaraciones, pero esta semana decidió hablar al respecto tras recibir el galardón como Mejor Actriz en los MTV Movie and TV Awards.

Pese que no pudo asistir a la ceremonia, la intérprete de "Eleven" quiso agradecer mediante un video que se mostró sobre el escenario, en el que habló sobre el bullying.

"Ya que sé que hay muchos jóvenes viendo esto, y también adultos, seguramente les será útil este consejo que me enseñaron: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada", expresó.

"No debería haber espacio para el bullying en este mundo, no pienso tolerarlo y tampoco ustedes deberían hacerlo", resaltó.

La molestia de la actriz se incrementó luego de que, hace algunas semanas, se iniciara una campaña para desprestigiarla bajo la etiqueta "#TakeDownMillieBobbyBrown" ("Derribar a Millie Bobby Brown"). El resultado fue que cientos de usuarios compartieron algunas de sus fotos con consignas homofóbicas y racistas.