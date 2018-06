Con animita familiares de Nicole Saavedra hacen homenaje a dos años de su impune asesinato

Casi dos años se han cumplido tras el hallazgo del cuerpo de la joven nogalina, Nicole Saavedra, en el embalse Los Aromos de Limache, en un crimen que aún no tiene sospechosos ni imputados, y que recientemente fue trasladado a la Fiscalía de Quillota, debido a los pocos frutos que ha dado la investigación.

La joven fue encontrada con todas sus pertenencias, lo cual apunta a un crimen de odio, debido a que Saavedra era lesbiana y recibió anteriormente amenazas por su condición sexual.

Desde estos hechos, su familia ha denunciado una débil intervención de la Fiscalía, dado que a dos años, no hay imputados por el brutal ataque. Ayer, un grupo de simpatizantes, amigos y familiares participaron de un sentido acto, en el que inauguraron una animita que fue construida en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Nicole. En dicha ocasión, también se puso un lienzo con el lema "que nuestra memoria construya rebeldía".

A pesar del dolor por la pérdida y la frustración por un caso con nulo avance en la investigación, sus familiares dicen estar más tranquilos: la semana pasada la Fiscalía Nacional les informó, a través de un oficio, que el fiscal de Limache, Juan Emilio Gatica, finalmente será relevado del caso, algo que exigían desde hace meses y que sucedió solo luego de que su prima, María Bahamondes, se amarrara fuera del edificio de calle Catedral. La investigación, les informaron, estará en manos de la fiscal de Quillota, Ymay Ortiz Pulgar.

"Sé que Nicole esperaba que yo llegara a encontrarla mientras estuvo secuestrada. Lamentablemente no pude, pero mi promesa ahora es encontrar justicia. Ojalá que la noticia del cambio de fiscal nos lleve a eso", dijo Bahamondes, prima de la víctima, durante el encuentro.

Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y representante de la familia Saavedra Bahamondes ante la Justicia, también confía en las probabilidades de avanzar. "El hecho de que la fiscal sea mujer es algo que nos da confianza, al menos por un asunto de empatía. Todavía no la conocemos porque está ausente con un permiso de salud, pero nos dijeron que apenas vuelva, es ella quien se encargará", contó la abogada a Presentes, antes de iniciar la ceremonia.

Además de familiares y cercanos, al acto por los dos años, asistieron activistas lesbofeministas de Concepción, Valparaíso y Santiago. También las chicas del Teatro en Movimiento Callejerx de Valparaíso, quien en una montaña que pareciera estar en el medio de la nada, realizaron un emotivo homenaje. "Vinimos más a acompañar que a intervenir", expresó Ximena Cañas, directora del grupo teatral, integrado por estudiantes de distintas universidades y disciplinas artísticas del puerto principal.

Vestidas de negro, silbando, cantando, alzando la pancarta “Que nuestra memoria construya rebeldía”, guiaron el camino desde la entrada del embalse hasta el punto exacto donde Nicole fue encontrada el 25 de junio de 2016. La performance se llama Memoria.

Ahí dispusieron un altar con las cosas que le gustaban: vino, agua, hierbas, dulces, un libro, una planta, instrumentos musicales, una huella impresa por su perro Gaspar, palo santo e incienso, sobre una manta de colores. Luego recitaron un poema titulado Impunidad, al que le pusieron música. Lo escribió una de las compañeras.

Entonces se escuchó la canción Ángel para un Final.

Sorprendentemente, Olga, su mamá, fue la única de la familia que no se quebró. Permaneció en silencio durante esas dos horas, apoyada en una de sus sobrinas. "Solo quiero agradecerles por estar aquí. Si no me ven llorar es porque ya no tengo lágrimas", dijo al final de la ceremonia.

A Nicole la vieron viva por última vez la mañana del 18 de junio de 2016. Estuvo desaparecida una semana, hasta que la encontraron asesinada. Según la autopsia, murió de múltiples traumatismos en el cráneo y rostro. Aún no hay hipótesis oficiales, sospechosos, ni imputados.