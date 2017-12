Con el objetivo de fomentar la investigación de excelencia en el área de las ciencias naturales y exactas, la Iniciativa Científica Milenio, Programa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, adjudicó dos nuevos Institutos: el Instituto Milenio de Biología Integrativa de Sistemas y Sintética, IMBISS, y el Instituto Milenio de Investigación en Óptica. Estos centros tendrán un financiamiento anual de más de un millón de dólares, por un período de 10 años. Los institutos seleccionados tendrán sus sedes en las ciudades de Santiago y Concepción.

La Directora de Milenio, Virginia Garretón, explica que “estos centros son especialmente atractivos porque se enfocarán en áreas emergentes e importantes en el mundo, donde Chile tiene propuestas de nivel mundial. Estas áreas son óptica avanzada, en particular la orientada a investigaciones que apuntan al desarrollo de la computación cuántica, la comunicación segura de datos, la optimización de fibras ópticas y los avances teóricos-prácticos basados en propiedades de la luz; y el otro centro, lo hará en biología de sistemas y centrándose en la interacción de plantas con hongos. Este ámbito de investigación es muy importante para un país como Chile, donde la agricultura es relevante, y los hongos juegan un papel decisivo en todo este proceso.”

El concurso para los nuevos Institutos Milenio en Ciencias Naturales y Exactas se inició en julio del 2017. Se recibieron 37 propuestas, de las cuales el Comité de Programa Ciencias Naturales y Exactas de Milenio, seleccionó nueve.

Meses después, en noviembre, los científicos de este Comité - integrado por Michael Willig, Jorge Galán, Jean-Fréderic Gerbeau, Pierre Braunstein, Stuart Ryder, Claus Siebe, Hans-Joachim Freund y Ginés Morata- entrevistaron a los finalistas, seleccionando estos dos nuevos centros.

“Los nueve finalistas eran espectaculares y la selección final se basó en quienes no solo tuvieran propuestas de excelente calidad, sino que además pudieran desarrollar conocimiento que sea de impacto nacional y mundial. Estos dos nuevos institutos, además, cuentan con equipos de investigadores en múltiples áreas y tienen presencia en regiones diferentes a la Metropolitana”, concluye la Directora Ejecutiva de Milenio.

Nuevos Institutos Milenio

· Instituto Milenio de Biología Integrativa de Sistemas y Sintética, IMBISS (Millennium Institute of Integrative Systems and Synthetic Biology). Su principal objetivo es identificar los mecanismos que explican las interacciones entre hongos y plantas, así como aquellos que les permiten responder a las perturbaciones ambientales. El IMBISS estará enfocado en investigación centrada en modelos vegetales y fúngicos, lo que no sólo impulsará la ciencia básica, sino que también tendrá un efecto positivo en la generación de soluciones aplicadas. El IMBISS tiene como antecesores dos Núcleos Milenio: el Núcleo Milenio en Biología Integrativa Fúngica y Sintética y el Núcleo Milenio en Biología Sintética y de Sistemas Vegetales. El director de este centro es Luis Larrondo y su director Alterno Rodrigo Gutiérrez. El centro tendrá su sede principal en Santiago.

· Instituto Milenio de Investigación en Óptica (Millennium Institute of Optical Research). Se centrará en la investigación fundamental y aplicada de la luz y su interacción con la materia. Sus líneas de investigación se enfocan en temas de computación cuántica, aplicaciones de la luz para transmitir información, seguridad de datos y física teórica de la luz. El director de este centro es Aldo Delgado Hidalgo y su director alterno Marcel Clerc Gavilán. La sede principal de este Instituto estará en Concepción.