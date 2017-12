Hotel Santiago

Desde el frontis del recién estrenado Hotel Santiago (ex Hyatt) se podrá observar un show de pirotecnia para darle la bienvenida al 2018.

El espectáculo comenzará a las 00.00 horas desde el balcón del piso 1 de Hotel Santiago, ubicado en Avenida Presidente Kennedy 4601, Las Condes. Tendrá una duración de 7 minutos y podrá ser observado desde distintos puntos de la ciudad.

Parque Titanium 2018

"Happy New Year Parque Titanium 2018", by Wake, es una apuesta por una noche intensa, loca, divertida y ultra-mega-bailable. Habrá bar abierto y cuatro sectores de baile.

Las entradas van de los $17.000 mil general hasta los $50.000 VIP en las distintas etapas de preventa. Compra tu entrada en Puntoticket.

Club Hípico

La fiesta Reload Año Nuevo en Club Hípico dará inicio al 2018 con la presentación en vivo del grupo Moral Distraída. Las entradas se pueden conseguir a través de sistema Ticketplus en pre-venta 2 16.500 pesos general y VIP 44.000 pesos.

Centro Cultural Matucana 100

El pop de los 90´s se tomará la explanada de Centro Cultural Matucana 100, para recibir el nuevo año con la fiesta Adrenalina, celebración clásica de Blondie, pero que en esta ocasión traslada esta pista hacia una mega pista outdoor.

El público podrá disfrutar además de sonidos dance, pop, eurobeat, Boys Bands, Rap, entre otros. Entre los artistas que serán parte del set list: Spice Girls, Supernova, Stereo 3, Nicole, Will Smith, Gillette, Billie, Haddaway, Whigfield, Eiffel 65, Scatman, Robert Miles, Madonna 90's, Snow, Vanilla ice, A*teens, Mc Hammer, Ace of Base , Twenty 4 Seven, Captain Hollywood, Backstreet Boys, y muchos más.

Las entradas están a la venta en Blondie con valores que van de los 8.000 en preventa y 12.000 en la puerta el día del evento.

Centro Arte Alameda

Fiesta Kitsch con la banda sonora de las teleseries ochenteras y noventeras —como Sucupira o Adrenalina— que reunían a familias completas frente a la TV a la hora de la cena. Serán esos hits que, por sexto año consecutivo, sonarán en la Fiesta Kitsch con la que recibirán al 2018 en el Centro Arte Alameda.

Los Djs Álvaro Farías y Carlos Acosta resumirán en una noche todas las canciones memorables que pincharon durante el 2017. Además en la sala de cine pasarán las mejores cintas del año en formato rotativo. Cerca de las 7 AM, se regalará un consomé de pollo a los que resistan hasta el final. La entrada está a $13.000.

Hotel O'higgins de Viña del Mar

Fiesta HOH, que tendrá cuatro ambientes distintos para que baile toda la noche.

En el salón Independencia, el principal, sonarán esos éxitos que marcaron a generaciones completas desde los ’50 hasta la primera década del 2000, a cargo del Dj Juan Carlos, el oficial de las Fiestas Kitsch. Junto a la piscina podrá disfrutar de un ambiente más familiar, donde el Dj Pinky estará pinchando el mejor mix de éxitos pachangueros. Además, cuando el nuevo año ya haya llegado, podrá bailar junto a “Maluco”, que hará una sesión de baile entretenido.

La entrada cuesta $ 45.000, que incluye barra libre.

Espacio Peñuelas de Coquimbo

La fiesta Amnesia tendrá un escenario en 360 grados, 100 metros de barra libre y un sorteo de vuelos a Mendoza.

Además contarán con dos ambientes bailables que estarán animados por un Line Up de alta calidad, cartel que destaca la participación de la emblemática banda porteña Los Viking´s 5 y Amerikan Sound. Los otros artistas que componen la parrilla de la fiesta son Té con Leche, Mathew Carrieg, J Anden y Kevin Deck.

Las entradas VIP están agotadas, pero los tickets generales aún están a la venta a un valor de 16 mil pesos, el que subirá el mismo día del festejo. Las entradas pueden ser adquiridas a través de PuntoTicket, Cinemark La Serena, Hites Coquimbo y por medio del staff.

Kamanga junto a discoteque Kamikaze La Serena

La fiesta “Euforia” se realizará en el centro nocturno Kamanga, en conjunto a Kamikaze. Serán tres escenarios abiertos al público, uno donde se presentará la banda regional Los Pata Negra, otro ultrabailable y por último un ambiente electrónico.

Además habrá siete barras de bebestible. El acceso general tendrá un valor en puerta de 25 mil pesos y 35 para VIP