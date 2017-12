Organizados por el Municipal de Santiago en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Santiago, los Conciertos en Iglesias contemplan una serie de presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Santiago y el Coro del Municipal de Santiago, que se realizarán entre el 2 y el 12 de enero a las 20:00 horas en algunas de las iglesias más emblemáticas de la capital.

Especialmente diseñados para la familia, estos conciertos gratuitos se han transformado en un excelente panorama para disfrutar del verano en la ciudad y en sus versiones anteriores han reunido a más de 10.000 personas en torno a la música y el patrimonio.

El 2 de enero, el Coro del Municipal de Santiago, dirigido por el maestro Jorge Klastornick, se presentará en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con un programa que incluye obras de Vivaldi, Mozart y Verdi, entre otros grandes compositores. En los días siguientes, actuarán en la Iglesia San Ignacio de Loyola (3 de enero) y la Parroquia San Lázaro (4 de enero), para finalizar con una presentación el 5 de enero en la Iglesia de San Agustín.

La Basílica de la Merced, una iglesia patrimonial que data de mediados del siglo XVI, la Iglesia de San Francisco, de estilo barroco, y la Iglesia de los Sacramentinos, inspirada en la Basílica del Sagrado Corazón de París, serán los templos que el 10, 11 y 12 de enero respectivamente, recibirán a la Orquesta Filarmónica de Santiago, que bajo la conducción de su Director Residente, Pedro-Pablo Prudencio, interpretará la Sinfonía fantástica de Héctor Berlioz.

Más información en www.municipal.cl

CONCIERTOS EN IGLESIAS 2018

* Entrada liberada

PROGRAMA 1

Coro del Municipal de Santiago

Antonio Vivaldi

Gloria Gloria

Wolfgang Amadeus Mozart Vísperas solemnes de un confesor en Do mayor, K. 339 Laudate dominum

Harold Arlen

El mago de Oz

Somewhere Over the Rainbow

George Gershwin

Porgy and Bess

Summertime

Porgy and Bess

Oh I can't Sit Down

Mitch Leigh

El hombre de la mancha

Sueño imposible

Giuseppe Verdi

Aída

Escena final

Nabucco

Va pensiero

La Traviata

Gitanillas y toreros

Giacomo Puccini

Turandot

Nessun dorma

Giuseppe Verdi

La Traviata

Libiamo ne' lieti calici (Brindis)

CORO DEL MUNICIPAL DE SANTIAGO

Director: Jorge Klastornick

2 de enero, 20:00 horas: Iglesia del Perpetuo Socorro

3 de enero, 20:00 horas: Iglesia San Ignacio de Loyola

4 de enero, 20:00 horas: Parroquia San Lázaro

5 de enero, 20:00 horas: Iglesia San Agustín

PROGRAMA 2

Orquesta Filarmónica de Santiago

Héctor Berlioz

Sinfonía fantástica, op. 14

ORQUESTA FILARMÓNICA DE SANTIAGO

Director: Pedro-Pablo Prudencio

10 de enero, 20:00 horas: Iglesia La Merced

11 de enero, 20:00 horas: Iglesia San Francisco

12 de enero, 20:00 horas: Iglesia de los Sacramentinos