Es distinto caminar por Vitacura que por Providencia, por mucho que el estrato social de ambos sectores sea parecido. Aunque pueda pasar desapercibido, cada edificio hace un aporte único a su entorno y, en conjunto con sus habitantes, su geografía, su clima, etc., crean una identidad irrepetible en cada barrio.

La forma en que se construyen las ciudades afecta directamente a las personas, sean o no conscientes de ello. “Es importante que las personas conozcan nociones de arquitectura. Significa tener la posibilidad de exigir con propiedad, de influir de modo significativo en las decisiones urbanas. Tenemos la fuerza para exigir, pero no sabemos qué exigir”, explica Claudio Magrini, arquitecto y director del Magister Territorio y Paisaje de la Universidad Diego Portales

El documental nació de la idea de Cristóbal Molina, Director de área de arquitectura del Consejo de la Cultura. Fue estrenado el día miércoles en la Cineteca del Centro Cultural La Moneda y aunque, por el momento, tiene funciones agendadas. “El documental será difundido durante 2018, esperando que se pueda distribuir en festivales en Chile y el extranjero, para luego ser exhibido gratuitamente, esperamos, en plataformas streaming online, televisión abierta y establecimientos educacionales del país”, explica Cristóbal Molina. José Luis Torres Leiva cuenta que la cinta que dirigió es una mirada observacional y sensorial de 15 lugares destacados de la arquitectura chilena contemporánea.

Las obras escogidas para el documental son hitos emblemáticos como las Termas geométricas, la Biblioteca Nicanor Parra o el Centro de Innovación Anacleto Angelini. Que no sean casos urbanos no impide que la cinta tenga un valor pedagógico. El profesor Magrini explica que estos hitos arquitectónicos son una clase en sí para quienes los visitan. Es una forma de aprendizaje práctica, no teórica. “Eso lo logran solo las grandes obras de arquitectura que por sí solas, sin ser explicadas, nos afectan en lo profundo”, agrega. Magrini piensa que este tipo de documentales pueden ser un gancho para visitar los lugares, y que proporcionan una aproximación, aunque menos fuerte, a la experiencia que brinda cada obra. Alonso Díaz, Director Corporativo de Antenna afirma que esa es justamente la idea del documental: dar a conocer en un público masivo el gran reconocimiento y valor que tiene nuestra arquitectura.