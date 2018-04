Ciclo Tertulias Porteñas ¿Somos lo que comemos?

En Centex, Sotomayor 233, Valparaíso.

Jueves 5 de abril, 19:00 horas.

Entrada liberada.

Dos miradas femeninas sobre la alimentación, serán protagonistas de una nueva Tertulia Porteña, la primera del año 2018, organizada por el Instituto Milenio, Centro Interdisciplinario de Neurociencia, de la Universidad de Valparaíso, CINV. “¿Somos lo que comemos?”, es la pregunta que será abordada por Andrea Calixto, científica del CINV, y por Sofía Bustos, nutricionista y directora de la Corporación Actuemos.

El encuentro de conversación, que se realiza desde el año 2012, es convocado por el Dr. Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias y director del CINV, se realizará el próximo jueves 5 de abril, a las 19 horas, en el Ministerio de la Cultura (Plaza Sotomayor), y será moderado por Patricio Fernández, escritor, conductor de radio y director del diario de The Clinic.

Dialogando sobre alimentación

La Dra. Andrea Calixto –académica de la Universidad Mayor, y miembro del CINV- investiga cómo los alimentos pueden modificar el comportamiento de nuestro sistema nervioso, utilizando como modelo, a un pequeño gusano de 1 milímetro llamado C Elegans. Este organismo, que habita a lo ancho del planeta, comparte genes con los humanos y posee una estructura simplificada que permite entender el funcionamiento del cerebro en diversas especies. Los C Elegans se alimentan de bacterias y tan vital es lo que consumen, que, según ha explorado la investigadora, en algunos casos se ha observado la muerte acelerada de neuronas producto del alimento.

Asimismo, Andrea Calixto, ha descubierto la capacidad de estos minúsculos animales para protegerse ante patógenos, mediante una conducta de encapsulamiento, aprendida y traspasada de generación en generación. La clave de esta actitud está en “cerrar la boca frente al alimento nocivo”, algo que asegura, los seres humanos no hemos sido capaces de hacer, a pesar de las advertencias sobre los efectos de una buena o mala alimentación en nuestra salud.

Sus estudios, sobre este cambio de conducta poblacional fueron recientemente publicados en la Revista mBio -de la Academia Americana de Microbiología. “Los gusanos son extremadamente inteligentes y hacen lo que otros animales no pueden: aprender de aquello que les causa daño y no volver a repetir esa acción. Pero además, pueden traspasar esa información a su progenie, teniendo una respuesta adaptativa desde lo transgeneracional. Y eso es la verdadera inteligencia, aquella que garantiza la supervivencia de la especie. Los humanos en cambio, sabemos que si consumimos comida chatarra en exceso, eso dañará nuestra salud. Y aun así, no hemos logrado cambiar esta conducta a nivel poblacional”, comenta la experta.

Por su parte, la nutricionista Sofía Bustos, directora de la Corporación Actuemos, se dedica a incentivar políticas públicas orientadas a mejorar la alimentación de la población, en especial de niños y jóvenes.

Ha trabajado en diversos países con equipos interdisciplinarios, creando proyectos que han logrado valorizar los alimentos de manera sostenible, y mejorar la calidad de la alimentación de las personas. La profesional, ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos, el entregado por Michelle Obama, gracias al desarrollo de un programa que mejoró la calidad de vida de niños y sus familias en Washington DC, EEUU. Este proyecto, fue utilizado por el Ministerio de Agricultura de EE.UU como el modelo a replicar, por los altos estándares de calidad de la alimentación y por haber incorporado educación alimentaria dentro del currículum formal de los niños, educadores y sus familias. Sofía Bustos también participa en estudios que promueven sistemas sostenibles de abastecimiento y consumo, con especial énfasis en la puesta en valor de la agricultura familiar campesina.

En abril del 2014, fundó la Corporación Actuemos, que promueve hábitos y cultura alimentaria, siendo elegida por el Programa de Alimentos Sostenibles de las Naciones Unidas como organización miembro. Con esto, se convierte en la primera ONG de Latinoamérica con este reconocimiento.

Séptimo año de conversatorios

Sin una estructura rígida ni preestablecida, las Tertulias Porteñas son encuentros de conversación organizados desde el año 2012 por CINV, con el objetivo de mostrar cómo la neurociencia se ocupa de los mismos temas que el resto de la sociedad.

En estos diálogos, se han abordado diversos temas, entre ellos, la conciencia, el lenguaje y las emociones. Han participado como invitados los científicos Ennio Vivaldi, Diego Cosmelli y Chris Chipot; la antropóloga Patricia May, la actriz Malucha Pinto, el cineasta Ignacio Agüero, y la psicóloga Rafaella di Girolamo. En años anteriores las temporadas fueron conducidas por Cristián Warnken y Marco Antonio de la Parra, convocando a un público diverso y numeroso.

La participación de Patricio Fernández como moderador de esta sexta temporada de tertulias, mantiene optimistas a los directores del CINV, ya que su participación permitirá enriquecer el diálogo con los invitados de cada conversatorio, imprimiendo una mirada crítica y novedosa al debate y los temas tratados. El desafío de esta temporada es explorar temas de contingencia de nuestra sociedad, y ver cómo la neurociencia, junto a otras disciplinas, pueden adentrarse en ellos.

El escritor estudió literatura y filosofía en la Universidad Católica, y luego historia del arte renacentista, en Florencia. En 1998 fundó el semanario The Clinic, caracterizado por su sello de humor, sátira y mayor acidez en el abordaje de las noticias. Ha escrito numerosas columnas de opinión sobre política, cultura y actualidad –una de las últimas en el New York Times- y novelas en las que se narran episodios de la vida cotidiana. Algunos de sus libros son: La calle me distrajo, Los nenes, Escritos plebeyos y Ferrantes. Además, trabaja como conductor de un programa en Radio Zero, y en Tele13 Radio.