El último lanzamiento fue una edición de aniversario de 20 años de disco “OK Computer”, considerado un hito para la música mundial. Canciones que nunca habían sido grabadas pasaron a formar parte de la lista de pistas de trabajo como ‘Man of War’, ‘Lift’ y ‘I Promise’, en lo que se llamó “OK Computer OKNOTOK” que es el trabajo que se encuentran promocionando en la actualidad y es lo que los trae por tierras nacionales.

Pero no vienen solos. Dentro del paquete de presentaciones que se agendaron con los ingleses, nos podemos encontrar con sorpresas como el DJ y productor Flying Lotus, que es exactamente el tipo de artista que aparecerá repentinamente una mañana con nuevas canciones en SoundCloud cada vez que el espíritu lo conmueve.

El talento crudo de Flying Lotus, que disfruta de actividades acumulativas, se inclina hacia una estética tan fría como la oscuridad y una musicalidad que reina en las profundidades. Desde el lanzamiento de su último álbum You're Dead! en 2014, Lotus produjo para muchos proyectos cinematográficos, incluida una pieza para la serie ‘Twin Peaks’.

En su cuenta de SoundCloud, que tiene cerca de cinco millones de suscriptores, el músico ha compartido sus últimas creaciones. En primer lugar, seis canciones de la banda sonora de “Blade Runner Black Out 2022”, que van entre uno y dos minutos y compuesto por melodías inquietantes y sonidos metálicos.

FlyLo se ha ido adentrando cada vez más en el mundo del cine en los últimos años, dirigiendo su extraña y terrorífica película ‘Kuso’ y tomando algunos otros proyectos que lo empujan en esa dirección. Flying Lotus, es también conocido como Steve Ellison (o por algunos como el tipo de Adult Swim)

La fijación del artista en el cuerpo humano y sus muchas capacidades -vida, creación, descomposición- siempre han sido una parte sustancial de su iconografía. " You're Dead! (2014) abordó lo que tantas películas de ciencia ficción han analizado en tiempos de proyección de 2 horas, intentando desentrañar el misterio de la muerte y sus difíciles condiciones. Y, paradójicamente, la vida solo se conoce como tal a causa de la muerte, algo que seguramente Ellison emblematizará en la mayoría de sus videos musicales.

La música de FlyLo tiende a abordar temas que abarcan todo, buscando las limitaciones de la mente y el cuerpo, un esfuerzo constante que ha llevado a cabo desde "Los Ángeles" en 2008. Pero las ilustraciones de su álbum, películas y proyectos visuales, por ejemplo, "Until the Quiet Comes", cortometraje de Kahlil Joseph, son hermosos, hipnóticos y terroríficos a la vez. Se acerca a lo incognoscible a través del cuerpo humano y un poema visual, eufórico en momentos en que el cuerpo se interpreta como arte, e irreverente, mientras se inclina hacia lo absurdo de la vida misma.

Por su parte, el guitarrista de Radiohead, Jonny Greenwood, realizará una doble función en esta presentación de la banda, abriendo con su proyecto lateral Junun.

Este es un trabajo colaborativo con el compositor y cantante israelí Shye Ben Tzur y un grupo de 19 músicos indios llamado The Rajasthan Express. El LP fue la culminación del viaje de un año de Greenwood a la India, y su creación fue narrada en una película del director nominado al Oscar, Paul Thomas Anderson.

Greenwood es músico y compositor inglés. Ha escrito varias partituras para ‘There Will Be Blood’ en 2007 y ‘The Phantom Thread’ en 2017. El multiinstrumentista de 46 años toca la viola, la batería y varios otros instrumentos electrónicos.

Algunos de los álbumes que ha lanzado incluyen Junun, Bodysong, Inherent Vice, Norwegian Wood OST, OK Computer, A Moon Shaped Pool, Kid A, entre otros.

Sus canciones más populares incluyen "Creep", "Karma Police", "Fake Plastic Trees", " No Surprises ", "High and Dry", "Paranoid Android", "Lift", "Daydreaming", "I Promise". Street Spirit, "Lotus Flower", "Reckoner", "Exit Music", "Pyramid Song" y más.

"Siempre estoy un poco receloso de que las bandas de rock participen sin entusiasmo en la música del mundo, un término un tanto grasiento, pero hay excepciones", admitió Greenwood en una conferencia de 2014 con Evening Standard. Junun, que significa "pasión", es todo menos entusiasta. El guitarrista se unió a su debut homónimo de 2015 y sus letras están en hebreo, hindi y urdu.

La grabación fue realizada en un Fuerte Mehrangarh del siglo XV en Jodhpur, India, es también el tema de un documental del mismo nombre del colega de Greenwood, Paul Thomas Anderson, para quien ha compuesto varias bandas sonoras de películas, incluida ‘The Will Will Be Blood’ 2007 .

Föllakzoid

Föllakzoid, que es quizás el mayor embajador mundial de la revolución del rock psicodélico en Chile.

La banda chilena envía a los oyentes a una experiencia sensorial, una mezcla de pasado, presente y futuro, con sus ondas de sonido estáticas y texturizadas

Con una composición rigurosa y distintivamente hipnótica, la música de Föllakzoid ofrece un entorno sonoro altamente adictivo y futurista para los fanáticos del rock psicodélico y la música krautrock.

Formado en 2009 por el guitarrista Domingo García-Huidobro, el bajista Juan Pablo Rodríguez y el baterista Alfredo Thiermann, ha estado refinando su música desde entonces haciendo una mezcla de rock con toques de bandas alemanas de los 70, más el techno y sonidos ancestrales que hacen referencia mientras avanza su música. Pero son más que un homenaje al pasado, ya que han trabajado con el productor Uwe Schmidt (también conocido como Atom Heart, Atom™ o Señor Coconut) y han agregado sintetizadores y otros paisajes sonoros.

Föllakzoid se han convertido en emisarios mundiales de este movimiento. Graban para el sello Sacred Bones, con sede en Brooklyn, han recorrido incansablemente muchas partes del mundo, colocando a Chile dentro de la elite musical en este género.

Aún quedan entradas disponibles en Punto Ticket para esta edición de SUE 2018 puntoticket.com/sue, una cita imperdible para todos los fanáticos de la música.