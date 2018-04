Festival Santiago Urbano Electrónico SUE

En Estadio Nacional, Av. Grecia 2001, Ñuñoa. Metro Estadio Nacional

Miércoles 11 de abril, desde las 17:00 horas.

Precios: desde $33.600 a $179.200

Entradas en puntoticket.com/radiohead-sue

El encuentro musical de vanguardia con la presencia de los mejores exponentes de la música actual, Santiago Urbano Electrónico, destaca por ser el Festival en traer por primera vez a nuestro país a icónicas bandas internacionales como PJ Harvey, Massive Attack, Daft Punk, Blondie, Fischerspooner, REM, The Mars Volta, The Jesus and Mary Chains , Morcheeba, y muchísimas más. Realizado por primera vez en Santiago de Chile en el año 2003, SUE vuelve con toda la potencia que lo caracteriza y con un cartel con lo mejor de la escena internacional.

Junto a Radiohead, el productor experimental de múltiples géneros, músico electrónico, DJ, cineasta y rapero de Los Ángeles, California Flying Lotus confirma su participación en esta nueva edición del Festival SUE.

Sumándose al cartel de imperdibles, el compositor y músico Shye Ben Tzur, el guitarrista Jonny Greenwood y The Rajasthan Express, un grupo de músicos indios, traen su proyecto JUNUN a nuestro país.

Y representando a Chile, los nacionales Föllakzoid nos invadirán con su poderoso e hipnótico efecto musical sobre el escenario.