El cineasta alemán Thomas Grimm (Aue, 1954) iniciará este viernes una visita a Chile, en el marco de la filmación de un documental sobre Erich Honecker, el ex líder de la República Democrática Alemana (RDA) fallecido en nuestro país en 1994.

"Estamos trabajando en una película sobre el tiempo de Erich Honecker tras su caída en el otoño (boreal) de 1989 y su huída a través de Moscú hasta su salida a Chile", anticipó el director a El Mostrador.

Junto a su equipo, Grimm realizará varias entrevistas y además tiene previsto hacer un registro del segundo encuentro de Hijos del Exilio -una agrupación de hombres y mujeres nacidos en el exterior durante la dictadura o que vivieron el destierro de niños- que se realizará el sábado 7 y domingo 8 de abril en Santiago Centro.

El cineasta tiene una larga trayectoria en Alemania, con una veintena de obras. Su visita además tiene el propósito de tomar fotografías para el libro biográfico que escribió con Roberto Yáñez, nieto de Honecker, y que tiene previsto publicar en septiembre de este año en el país germano.

Reflexión sobre dos dictaduras

En medio de la caída del socialismo en Europa del Este, Honecker debió dejar su cargo en octubre de 1989. Tras la caída del Muro de Berlín en noviembre, se refugió en la Unión Soviética (URSS), específicamente en la embajada chilena en Moscú, dirigida entonces por Clodomiro Almeyda, quien había estado refugiado en la RDA. Ese país acogió unos 5.000 chilenos durante la dictadura, entre ellos personajes como la ex presidenta Michelle Bachelet, el ex ministro Enrique Correa y el actual canciller, el ex comunista Roberto Ampuero.

Finalmente, fue entregado a las autoridades alemanas, que lo juzgaron por varias muertes ocurridas en el Muro de Berlín. Estuvo en la cárcel de 1992 a 1993, cuando fue liberado por razones médicas. Viajó con su esposa Margot a Chile -Sonia, una hija de ambos había estado casada con un chileno y tenían un hijo, Roberto- y falleció en nuestro país en mayo de 1994. Margot vivió en Chile hasta su muerte en 2016.

"El embajador alemán en Chile de entonces, Wiegand Pabsch, calificó las discusiones por Honecker como 'hecho molesto' en las relaciones germano-chilenas. Queremos hablar con los entonces participantes en Santiago. Con Enrique Correa (también exiliado en la RDA), quien como portavoz gubernamental del presidente Aylwin debió explicar a los alemanes el punto de vista chileno", comenta Grimm.

"Era una situación histórica complicada: Chile venía saliendo de una dictadura, la RDA se transformaba en Alemania y la URSS se disolvía. En el film queremos mostrar ese tenso momento con todas sus implicaciones política en la causa Honecker. Y queremos que en la cinta los chilenos tengan el espacio necesario para dar su visión En el caso Honecker, Chile se comportó de manera muy honorable, con una diplomacia inteligente y valiente. También esperamos poder entrevistar a la ex presidenta Bachelet".

Grimm señala que el film tocará temas como la superación de las dictaduras y cómo se lidia con el derecho al asilo.

"¿Es posible tener agradecimiento para con un dictador si te ha protegido de una dictadura mortífera y te ha recibido como exiliado? Esas son preguntas que nos hacemos y que queremos discutir en nuestra película, en Alemania, en Chile y Rusia".

Reunión de hijos de exiliados

El cineasta además tiene previsto filmar el encuentro que realizará un grupo de hijos de exiliados este fin de semana, el segundo tras un primer evento realizado en diciembre en Santiago.

El segundo encuentro "Hijos del Exilio" se realizará este sábado 7 (9:30 a 18:00) y domingo 8 (9:30 a 14:00) en la sede del sindicato Construmet (Santa Rosa 101, Metro Santa Lucía).

El objetivo del encuentro es elegir "un tipo de organización que nos represente y su respectiva directiva transitoria", señaló Juan Carlos González, miembro de la comisión organizadora del evento. "Somos una organización de los hijos del exilio que son víctimas directas de la dictadura. Entre otros temas, se verán asuntos como posibles reparaciones", expresó.

"Queremos aprovechar la oportunidad de filmar el encuentro de hijos del exilio. El exilio en la niñez, donde se marca lo que luego será la personalidad, ha sido poco tomado en cuenta", señala Grimm.

"Queremos apoyar este tema y también hacer que se dabata en Alemania. Esto puede ser un proyecto cinematográfico conjunto entre Chile y Alemania. El tema de la migración y el exilio es de gran actualidad en Alemania y define muchos debates que van desde la derecha a la izquierda. El encuentro de los hijos del exilio puede desempeñar una función piloto especial para esta temática".

El primer encuentro se realizó en diciembre en una junta vecinal del barrio Yungay. Allí se reunieron más de cincuenta personas que vivieron el exilio en países como Argentina, Brasil, Cuba, Alemania, Rumania, Suiza y Suecia, entre otros.

Según la Comisión Chilena de Derechos Humanos (1983), al menos 200.000 chilenos salieron al exilio tras el golpe militar de 1973. Miles de niños viajaron con sus padres al destierro o nacieron en el exterior. Como producto del terrorismo de Estado y la crianza en países extranjeros, muchos sufrieron problemas físicos y mentales cuyas secuelas subsisten hasta hoy.

La convocatoria es abierta y los interesados en escribirse pueden contactar a González en su mail juanca_1972@yahoo.es.

Libro sobre Roberto Yáñez

Por último, Grimm también aprovechará para trabajar en su próximo libro, "Yo fui el último ciudadano de la RDA- Mi vida como nieto de Honecker" (Editorial Suhrkamp), que escribió junto a Roberto Yáñez y será lanzado el próximo 10 de septiembre.

"La gente sabe poco sobre los últimos años de Erich y Margot Honecker, que obtuvieron asilo político en Chile. Ahora, dos años después de la muerte de Margot Honecker, su nieto, Roberto Yañez, rompe el silencio. Por primera vez habla de su vida como 'nieto favorito' y relata lo que ocurrió tras la caida de su abuelo y el colapso de la RDA", señala la reseña.

Yañez, hijo de Sonia Honecker, creció con los privilegios del poder. Cuando cayó el Muro, tenía 15 años. Sus amados abuelos fueron perseguidos como criminales y él mismo se sentía perseguido, incluso cuando salió rumbo a Chile, el país de su padre.

"Le costó ubicarse en una cultura extraña. Tras la separación de sus padres se mudó con Margot Honecker, que mantenía su fidelidad a los ideales de la RDA. Roberto desobedece una y otra vez sus estrictas reglas y busca en la calle una nueva vida entre arte, música y drogas. Pero su abuela siguió siendo su principal figura de referencia y siempre volvió con ella. Cuando ella murió en 2016, él pudo liberarse de peso de su historia familiar y contar sobre su infancia, el fin de de la RDA, cómo lo vivieron los Honecker como familia y los últimos años de sus abuelos en Chile".