Esta nueva producción está acompañada de un colorido videoclip en el que se puede apreciar la estética musical y visual de la nueva propuesta del cantante de Los Verdaderos Cabrera.

La grabación, mezcla y producción musical estuvieron a cargo de Pablo Stipicic, quien últimamente ha colaborado con destacados músicos como Fernando Milagros, Gepe, We Are The Grand y Rubio.

Linco Viera explica: “me tomo esta nueva etapa como un nuevo comienzo en mi carrera, si bien antes junto a Verdaderos Cabrera mis influencias iban más ligadas al rock vintage, hoy se destapa ese amor que también tengo por los ritmos del mundo, música más bailable y mis ganas de materializar todo eso con este nuevo proyecto”.

La agrupación liderada por el cantante está compuesta por: Andrés Lamadrid (acordeón y voces) Benjamín Armijo (guitarra y voces) y Ricardo Alarcón (percusiones, batería y voces) todos músicos y amigos con los que Linco ya había compartido en proyectos anteriores.

El video se encuentra disponible a través de Youtube. Estuvo dirigido por Hurtachi www.berrinche.cl y la dirección de fotografía por Mario Parra.

El single “La Bomba de Tiempo” se encontrará disponible en todas las plataformas de reproducción digitales desde este viernes 13 de abril.