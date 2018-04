"Queremos que nuestras películas estén en igualdad de condiciones con cualquier otro (...). Hay un riesgo para nosotros en ir de esta manera y en tener nuestras películas y cineastas tratados de manera irrespetuosa en el festival. Ellos han marcado el tono. No creo que sería bueno para nosotros estar ahí", aseguró Sarandos.

Tras la polémica del año pasado acerca de la presencia en la competición por la Palma de Oro de "Okja" y "The Meyerowitz Stories", dos filmes de Netflix estrenados directamente en la televisión, el certamen francés decidió incluir este año la obligación de que las películas que quieran participar se deban haber estrenado en salas de cine en Francia.

Así, en el 71 Festival de Cannes, que se celebrará el próximo mayo del 8 al 19, los filmes de plataformas audiovisuales como Netflix solo podrán estar presentes en los apartados de fuera de competición salvo que se exhiban primero en los cines, algo que por ahora no entra en sus planes.

Cambio de reglas

Sarandos mostró su disconformidad con esta decisión de Cannes y apuntó directamente a su delegado general, Thierry Frémaux.

"Thierry anunció el cambio en las reglas que requieren que una película tenga distribución en Francia, lo que va completamente en contra del espíritu de cualquier festival de cine en el mundo. Los festivales están para ayudar a que las películas sean descubiertas y para que así consigan distribución", argumentó.

El máximo responsable de Netflix también descartó la posibilidad de acudir a Cannes al margen de la lucha por los premios: "No creo que haya razón alguna para ir fuera de la competición. La regla se hizo de manera implícita por Netflix, y Thierry la hizo de manera explícita sobre Netflix cuando la anunció".

Por último, Sarandos confió en que Cannes dé marcha atrás y se "modernice".

"Netflix es bienvenido en el festival"

Despues de iniciada la polémica por la decisión de Netflix, Festival de Cannes intentó calmar los ánimos con un llamado al diálogo, que "sigue abierto".

"No hay ningún conflicto", apuntó su delegado general, Thierry Frémaux, alegando que se trata de una diferencia de opiniones sobre la apuesta de Cannes de obligar a que filmes de plataformas audiovisuales solo puedan estar presentes en los apartados de fuera de competición a no ser que se estrenen en salas de cine de Francia.

Tras la polémica del año pasado por la presencia en la competición por la Palma de Oro de dos filmes de Netflix, -"Okja" y "The Meyerowitz Stories"- estrenados directamente en televisión, el festival decidió incluir la obligación de pasar por las salas.

Este año, según recordó Frémaux en la presentación de la selección, el certamen recibió varios proyectos de la plataforma, de los que escogió dos, uno dentro de competición, y otro fuera de esta, "The Other Side of the Wind", película inacabada de Orson Welles que los festivaleros esperaban desde hace dos décadas.

"Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, y "Norway", del británico Paul Greengrass, que no fueron citados, están igualmente en manos de la plataforma y se especulaba con su presencia en la 71 edición del certamen, que se celebrará entre los próximos 8 y 19 de mayo.