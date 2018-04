En abril, el género documental chileno sigue brillando en los mercados mundiales. Mientras Petit Frère tendrá su estreno internacional en el Festival Visions du Réel, que este año se realiza del 13 al 21 de abril en Nyon, Suiza; Cielo, coproducción chileno canadiense, fue seleccionado para ser parte del festival de cine documental Hot Docs, el más grande de América del Norte para obras de no ficción, y que este año se realiza del 26 de abril al 6 de mayo.

Dirigido por Rodrigo Robledo y Roberto Collío, y producido por Isabel Orellana (Araucaria Cine), Petit Frère se exhibirá en la nueva sección Burning Lights, competencia enfocada en producciones que experimentan con diversos lenguajes. El filme revela el universo simbólico de la nueva comunidad haitiana en Chile a través de uno de sus líderes: Wilner Petit Frère, actual presidente de OSCHEC, la Organización Sociocultural de Haitianos en Chile.

Giona Nazzaro, del equipo de programación de Visions du Réel, dice: “Petit Frère ofrece una visión inusual en los temas de identidad, migración y exilio. Collío y Robledo saben cómo organizar temas complejos en formas visualmente emocionantes e innovadoras. Entre Haití y Chile existe una increíble cantidad de historias que deben ser escuchadas y compartidas. Petit Frère es el cine (documental) en su mejor momento”. (Petit Frère seleccionado en la categoría “Burning lights”).

Cielo, dirigido por Alison McAlpine (Canadá) y coproducido en Chile por Paola Castillo (Errante Producciones), se presenta en Canadian Spectrum. Documenta la impresionante belleza de la bóveda estrellada del desierto de Atacama, una de las regiones del mundo más propicias a la exploración y a la contemplación de nuestra galaxia. Un relato que mezcla el quehacer de los científicos con las creencias ancestrales de los habitantes del desierto.

Cielo destaca por ser la primera coproducción documental entre empresas extranjeras (Errante Producciones y Second Sight Pictures Inc / Merveilles Films), en el marco del acuerdo de corpoducción suscrito entre Chile y Canadá.

Presencia chilena en Suiza

“Esta nueva misión a Visions du Réel refleja el desarrollo sostenido que ha tenido la producción chilena en los últimos diez años, siendo reconocida y valorada en instancias tan importantes como ésta”, enfatiza Paola Castillo, directora de Chiledoc.

Este año, destacan en la selección official del festival suizo tres producciones chilenas. Además de Petit Frère, Lemebel participará en el Docs in Progress, y su directora, Joanna Reposi, viajará a presentarlo. En la sección Pitching du Réel fue seleccionado el proyecto Gustave Verniory, 10 years in the Araucanía, dirigido por el premiado cineasta Ignacio Agüero. “Habla sobre el ingeniero belga Verniory, que con 25 años llega a la Araucanía en 1889 y es testigo de la usurpación blanca del territorio mapuche, la observa y anota todo en su diario”, cuenta uno de los productores, Amalric de Pontcharra.

En el mercado más grande de Norteamérica

“Lo importante es aprovechar el gran espacio que ofrece Hot Docs para fortalecer la relación con otros agentes relevantes de la industria, que puedan encontrar en las películas chilenas un potencial artístico y comercial que beneficie a los realizadores y productores”, explica Diego Pino, jefe de producción de Chiledoc.

Otro de los proyectos que participa en Hot Docs es Civilization en la sección de industria Deal Maker, dirigido por Diego Breit y producido por Leonora González. “Es una serie documental sobre los desafíos más grandes de la Humanidad, y la manera en que los arquitectos diseñan la forma en que vivimos”, señala Breit, quien es parte de la delegación.

Tanto el festival suizo como el canadiense cuentan con grandes mercados para el género documental, donde participan alrededor de mil acreditados entre empresas distribuidoras, agentes de venta, operadores de salas de cine, compradores para la televisión, prensa especializada y programadores de otros festivales.

Ambas misiones son financiadas por el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual (CAIA) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y organizadas por la Corporación Cultural de Documentalistas Chiledoc.y