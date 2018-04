El músico Kendrick Lamar (Compton, 1987) ha hecho historia al convertirse en el primer rapero en obtener el Premio Pulitzer de música, un galardón que hasta ahora sólo habían obtenido intérpretes de música clásica o el jazz.

El galardón, que se entrega desde 1943 y antes obtuvieron compositores destacados como Samuel Barber, fue concedido por su disco "DAMN", que estrenó en abril de 2017 y el cual se compone de catorce cortes con colaboraciones de artistas como Rihanna, U2 y Zacari.

Además del prestigio y el reconocimiento global, Lamar se llevó un premio en metálico de 15.000 dólares. El Pulitzer también reconoce trabajos destacados de literatura y poesía, pero es más conocido por ser el premio más prestigioso en el periodismo estadounidense.

De un barrio pobre

Lamar proviene de Compton, un suburbio pobre de Los Angeles famoso por su alta criminalidad y por ser la cuna de otros raperos, como el grupo NWA, integrado por figuras hoy legendarias como Dr Dre y Ice Cube. Éste último además tiene un importante carrera en el cine.

El propio ganador del Pulitzer habla de su barrio en su disco "Good Kid, m.A.A.d City", alabado por la crítica. La revista Rolling Stone lo calificó como uno de los mejores cien discos debut de la historia en 2015.

Con este nuevo galardón, Lamar llega reforzado a los Premios Billboard, donde competirá con Ed Sheeran y Bruno Mars por el reconocimiento que se entrega el próximo 20 de mayo. Todos ellos cuentan con 15 nominaciones cada uno.

Hasta el momento, el rapero cuenta en sus vitrinas con siete Premios Grammy. La propia revista Billboard lo calificó en 2015 como uno de los mayores 10 raperos de la historia.

Una composición musical "distinguida"

En el caso del Pulitzer, Lamar fue elegido por un jurado compuesto por la académica Farah Jasmine Griffin, de la Universidad de Columbia, el crítico musical David Hajdu, la violinista Regina Carter, el dramaturgo Paul Cremo de la Metropolitan Opera y el compositor David Lang.

Oficialmente, el premio se entrega a "una composición musical distinguida de un estadounidense que ha tenido su primera ejecución o grabación en Estados Unidos durante el año".

Los organizadores de los premios dijeron que el disco ofrecía "viñetas que capturan la complejidad de la vida afroestadounidense moderna".

"Is it wickedness?/Is it weakness?/You decide/Are we gonna live or die?" ("¿Es maldad?/¿Es debilidad?/Tu decides/vamos a vivir o morir"), escribe Lamar en la canción "Blood" de esa placa.

"Creo que significa algo grande para el hip hop. También es algo grande para nuestro país. Es grande para la música, pero grande para los Pulitzers, también. Las instituciones no son inmóviles en el tiempo. Las instituciones pueden cambiar," dijo Griffin al diario Washington Post (WP).

"Sabía que iba a haber rabia y algo de resentimiento y que a alguna no le iba a gustar la idea, pero me ha sorprendido no escuchar eso demasiado", agregó.

Un punto de quiebre en la historia de la música

La decisión generó críticas pero también elogios entre la comunidad musical. En Chile, "Lalo" Meneses, el histórico líder del grupo Panteras Negras, señaló a El Mostrador que con esta decisión el establishment norteamericano sólo busca legitimarse ante las usuales acusaciones de racismo.

Otros fueron más benévolos. Jetro Da Silva, un profesor de escritura y producción de hip hop en el prestigioso Berklee College, dijo al WP la decisión es un punto de quiebre en la historia de la música.

“Estamos en un momento de la historia en que quizas hay una nueva forma de analizar qué se considera una contribución a la música. Algunos se preguntan qué significa ser un compositor y qué es una composición", señaló al mismo diario. "El límite es el cielo", remató.

Por su parte, Matthew Trammell, de la página web Pitchfork, dijo que "la narración de historias ha sido la habilidad más grande y la principal misión de Lamar. Poner en (muchas) palabras cómo es crecer como lo hizo, articular en términos humanos los detalles de vivir defendiéndote de su entorno".

"De alguna manera, ha mejorado", señaló Trammell.

Además de ser un éxito entre los críticos, "DAMN" fue disco de platino en Estados Unidos solo un mes después de su lanzamiento.

La producción ha vendido más de un millón de copias y, si se incluyen las ventas por internet, la cifra aumenta a 3,1 millones.

Los otros dos finalistas en la categoría de música fueron los álbumes Quartet, pieza para cuerdas del músico clásico Michael Gilbertson; y Sound from the Bench, una cantata del compositor Ted Hearne.