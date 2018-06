Documental “Scream for me Sarajevo”: el épico concierto de Iron Maiden en medio de la guerra

En 1994 Sarajevo era una ciudad sitiada. Todos los días llovían sobre la ciudad morteros y granadas impulsadas por cohetes matando indiscriminadamente. En medio del caos ¿Sería posible convencer a una estrella de rock a que se presentara en concierto para sus fans.

Scream for Me Sarajevo es una impresionante historia acerca de uno de los conciertos de rock más improbables, realizado por el líder de Iron Maiden Bruce Dickinson en 1994. Todo esto en medio de la situación bajo asedio que vivía la ciudad de Sarajevo. Esta es una película acerca de personas extraordinarias que desafiaron los horrores de la guerra y de los músicos que arriesgaron sus vidas para darles un espectáculo.

Este film también nos da a conocer a las personas que lograron asistir al show y quienes logaron que éste se llevara a cabo, incluyendo imágenes de registro del histórico concierto, personas decididas a seguir viviendo sus vidas a pesar de las atrocidades que ocurrían a su alrededor. Las entrevistas con la banda, el personal y equipo de seguridad ponen de manifiesto la realidad de una situación que no solo era peligrosa, sino también salvaje.

En su reciente autobiografía “What Does This Button Do” Bruce declaró: "No teníamos protección, no había un plan y las balas eran reales, pero maldita sea fuimos de todos modos" y agregó: "El concierto fue inmenso, intenso y probablemente el mayor espectáculo del mundo en ese momento para la audiencia y para nosotros. Que el mundo no lo supiera realmente no importaba, sin embargo cambió la forma en la que veía la vida, la muerte y al resto de la humanidad”.

