En medio de toma de Parque Cultural de Valparaíso por sueldos impagos, el Ministerio de Cultura aprueba envío de fondos

La luz comienza a verse para los trabajadores del Parque Cultural de Valparaíso, en toma desde hace varios días por el no pago de salarios del mes de mayo.

Esta tarde, en dependencias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Valparaíso, el subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva, junto al presidente del directorio del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV), Roberto Barría, firmaron una modificación al convenio de transferencia de recursos y ejecución de actividades -suscrito con fecha 15 de enero de 2018 y aprobado el 19 de enero de 2018 entre ambas instituciones-, que permitirá la entrega de financiamiento para el pago de sueldos.

“Como Ministerio de las Culturas acogimos la sugerencia del presidente del directorio sobre buscar vías de solución a los sueldos impagos de los funcionarios y al cese de actividades culturales que vive actualmente el Parque Cultural de Valparaíso, y de la mano de la Contraloría logramos modificar el convenio que permite adelantar los recursos, de manera de dar una respuesta de corto plazo al conflicto”, explicó el subsecretario Juan Carlos Silva.

Por su parte, Roberto Barría destacó que “en el primer directorio nos propusimos que el foco de esta primera etapa sería resolver el tema de las remuneraciones de los funcionarios del Parque Cultural y con esta firma eso lo estamos cumpliendo”.

Cuota de 500 millones

El PCdV corresponde a una corporación privada sin fines de lucro, la cual recibe recursos a través de una transferencia corriente establecida en la Ley de Presupuestos de la Nación. De acuerdo a lo establecido en dicha Ley, la asignación es de $1.198.516.000, recursos destinados a financiar gastos de programación, mantención, administración y/o funcionamiento de la institución.

“En el escenario original, no se podía pagar la segunda cuota ($599.258.000, equivalente al 50% del monto total) si no estaba la rendición financiera y de actividades del primer semestre. Ahora, se aprobó la liberación de recursos con la rendición parcial de actividades y financiera de los meses entre enero y abril, por lo que dejamos para una segunda parte la rendición de mayo a diciembre. Ahora tenemos pendiente la rendición de actividades, que una vez recibida nos otorga un plazo de cinco días para la entrega de recursos. Con eso, esperamos que no pase del martes de la próxima semana el pago”, agregó el subsecretario.

Con miras a fortalecer los mecanismos de control interno implementados por la Asociación Parque Cultural de Valparaíso, estipulados también en el convenio, las partes acordaron que aumentarán hasta un total de tres las revisiones y auditorías que competen a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Así también, las partes se comprometieron a celebrar en un plazo máximo de 60 días corridos a contar de la fecha de suscripción de este instrumento un convenio en el que se establecerá un plan de seguimiento adicional al previsto en el convenio suscrito con fecha 19 de enero de 2018, en el marco de las materias de gestión administrativa y financiera que realice al PCdV con los recursos que anualmente le transfiere el Ministerio.