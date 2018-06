En septiembre se lanzará disco inédito de Prince

El pasado 7 de junio, día en el que Prince hubiera cumplido 60 años, sus herederos anunciaron el lanzamiento de "Piano & A Microphone 1983". Un álbum de grabaciones inéditas que contiene 9 temas y dura 35 minutos y en el que el cantautor y multiinstrumentista estadounidense se escucha en su máximo esplendor sólo con un piano y su potente voz.

El disco contiene nuevas canciones grabadas por Prince en 1983 en su estudio de Minnesota y que quedaron registradas en un cassette. Incluye también el “spiritual” del siglo XIX “Mary Don’t You Weep“, que aparece en la nueva película de Spike Lee “BlacKkKlansman” a estrenarse en agosto de 2018.

“Esta grabación íntima, en bruto, que se realizó en el comienzo de la carrera de Prince antes de alcanzar la fama internacional, es similar en formato a la gira Piano & A Microphone Tour con la que finalizó su carrera en 2016”, dijo Troy Carter, asesor de los herederos. “Los herederos están entusiasmados en mostrar a los fans la evolución del artista y cómo su carrera cerró el círculo con sólo el artista y su piano.”

El ensayo privado ofrece un vistazo íntimo dentro del proceso creativo de Prince mientras trabajaba en sus canciones e incluye “17 Days” y “Purple Rain” (ninguna de las cuales fue lanzada antes de 1984), una versión de “A Case Of You” de Joni Mitchell, “Strange Relationship”(lanzada en 1987 en el aclamado álbum Sign O’ The Times), e “International Lover”. El álbum también incluye una grabación del spiritual del siglo XIX “Mary Don’t You Weep”, que figurará en los créditos finales de la película de Spike Lee "BlacKkKlansman" a estrenarse en agosto de 2018. Para los fans de los medleys en vivo de Prince, los temas 1-7 del álbum están presentados en el mismo formato en que fueron originalmente grabados.

Listado de temas

17 Days

Purple Rain

A Case Of You

Mary Don’t You Weep

Strange Relationship

International Lover

Wednesday

Cold Coffee & Cocaine

Why The Butterflies

Grabado en 1983 en el estudio casero de Prince en Kiowa Trail, Chanhassen, MN.

Ingeniero: Don Batts

Portada

La portada del álbum captura una imagen detrás de escena de la gira de Prince del disco 1999. La foto fue tomada por el fotógrafo de confianza de Prince y colaborador creativo Allen Beaulieu, quien trabajó junto al artista entre 1979 y 1984. El trabajo de Allen con Prince incluye las tomas de la portada de los álbumes Dirty Mind y Controversy y las icónicas fotos promocionales del álbum 1999.

El formato Deluxe de CD+LP incluirá un impreso de 12” con un nuevo texto escrito por el entonces ingeniero de Prince Don Batts, así como fotos espontáneas de Prince inéditas. Los fans que compren anticipadamente el álbum a través de la descarga digital recibirán instantáneamente “Mary Don’t You Weep”.