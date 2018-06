La inusual calificación de 0% que los críticos dieron a la película de John Travolta sobre el gángster John Gotti

El film, que acaba de llegar a los cines, fue calificado por uno de los críticos de Rotten Tomatoes -el sitio web especializado en calificación, información y noticias sobre largometrajes- como "una de las peores películas de la mafia que se han presentado".

Otro miembro de la página web dijo que era "un funesto revoltijo".

Las reseñas son tan condenatorias que el film en cuestión, "Gotti", ha logrado la inusual calificación de 0% en el "tomatómetro" de Rotten Tomatoes, el porcentaje de críticos que aprueban el film.

Dos cintas previas de Travolta, "Staying Alive" ("La fiebre continúa") y "Look Who's Talking Now" ("Mira quien habla ahora"), son otras dos que obtuvieron la misma calificación.

Rotten Tomatoes usa las reseñas de los críticos para dar una clasificación a las películas en su "tomatómetro". Las cintas que obtienen 60% o más se consideran "frescas", mientras que las que reciben menos de 60% son vistas como "podridas".

El sitio también da a las películas un "marcador del público" basado en el porcentaje de usuarios que otorgan 3,5 estrellas o más a cada cinta.

A menudo ambas calificaciones muestran disparidades importantes, con algunas películas que obtienen una marca mucho más alta con el público que con los críticos, y viceversa.

Gotti, por ejemplo, obtuvo 79% en el marcador del público, y varios usuarios le otorgaron cinco estrellas.

La última película de Travolta estuvo plagada de problemas durante su gestación, con varios directores y actores que fueron contratados y posteriormente se alejaron del proyecto.

Varios actores famosos, incluidos Al Pacino, Joe Pesci y Lindsay Lohan, estuvieron en algún momento involucrados en la película durante el proceso de producción, que duró siete años.

Stacy Keach y la esposa de Travolta, Kelly Preston, también tienen papeles en "Gotti".

La cinta, dirigida por Kevin Connolly, cuenta el ascenso de John Gotti desde que fue asesino a sueldo de la mafia hasta convertirse en jefe de la familia criminal de los Gambino.

Conocido como "The Dapper Don" ("Don apuesto") y "The Teflon Don" ("el Don de teflón"), Gotti fue eventualmente condenado por asesinato y extorsión y murió en prisión en 2002.

En declaraciones durante el Festival de Cine de Cannes, Travolta admitió que hacer la película había sido "un desafío".

"El nombre de Gotti huele a una historia que debe contarse", le dijo a los reporteros. "Pero Hollywood puede ser raro".

"Hubo mucho estrés para lograr hacer Gotti", continuó. "Pero supe que si la hacíamos bien, podríamos salir adelante".

La revista Hollywood Reporter, sin embargo, opina lo contrario. Y describió la película como "mal escrita, carente de tensión, ridícula en algunos momentos y simplemente aburrida en otros".

La publicación Rolling Stone, por su parte, asegura que la cinta presenta a su estrella "tratando seriamente de actuar debajo de una tonelada de maquillaje abominable y de un pesado bloque de malos guiones".

Pero Entertainment Weekly se muestra más amable con el actor de "Pulp Fiction". Dice que éste "de alguna forma logra presentar una actuación feroz y comprometida mientras todo a su alrededor se derrumba".

Otras películas que han recibido una clasificación de 0% en Rotten Tomatoesincluyen: "Jaws: The Revenge" ("Tiburón: La venganza"), "Return to the Blue Laggon" ("Regreso a la laguna azul") y "The Ridiculous 6" ("Los 6 hermanos ridículos") de Adam Sandler.