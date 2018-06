Banda finlandesa The Rasmus presenta en Chile su Dark Matters Tour

La agrupación conoció el estrellato mundial con su hit “In the shadows” hace casi 15 años y su reencuentro con la audiencia sudamericana se justifica en la presentación de su más reciente álbum de estudio “Dark Matters” (2017).

Largo camino ha transitado The Rasmus desde su peak de popularidad con “In the shadows”, “Sail Away”, “No Fear”, “First Day of My Life” y sus dos venidas al país en 2006. En 2009 suspendieron un tour continental que los llevaría al entarimado del Teatro Caupolicán, y sumaron tres nuevos títulos a discografía: “Black Roses” (2009), The Rasmus (2012) y el citado “Dark matters”.

“Fue extraordinario tocar para el público latinoamericano”, recuerda el vocalista Lauri Ylönen. “Lo que más recuerdo es que fue un desborde de energía que nos impulsó a escribir muchas nuevas canciones”, agrega el líder de una banda que con “Dark matters” anotó el noveno LP en una carrera que ya va por los 24 años de vida.

Club Chocolate– 22:00 horas / Evento para mayores de 18 años.

Precio: $46.000 general. $51.750 día del evento