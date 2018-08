Vuelve a Chile Peter Murphy, padre del rock gótico

Vuelve a Chile el padre del rock gótico: Peter Murphy, el concierto se realizará el sábado 13 de octubre en el Teatro Caupolicán.

En este cometido estará acompañado de David J, bajista co-fundador de la banda, para presentar un show donde interpretarán completo el disco “In the flat field”, el debut de Bauhaus de 1980, pieza fundamental en la configuración de este género. Además tocarán otros clásicos del grupo disuelto en 1983.

Formados en Inglaterra en 1978, Bauhaus es considerado uno de los gestores del post punk y el rock gótico, con una propuesta que combinó el minimalismo, el art rock y el dark glam, con dosis propias de experimentación y originalidad. Su primer single “Bela Lugosi’s dead” de 1979 abrió un nuevo terreno dentro de las tendencias que comenzaban a surgir al final de esa década y comienzos de la siguiente.

Fichados por el legendario sello 4AD, editaron su debut “In the flat field” en 1980. Le siguió “Mask” (1981), “The sky’s gone out” (1982) y “Burning from the inside” (1983). Un catálogo breve pero tremendamente influyente, cuyos efectos se sienten hasta hoy. Dos breves regresos en los 90 y 2000 completan su historia, que además ha tenido a sus integrantes desarrollando otros proyectos.

Peter Murphy se consolidó como solista y así continúa hasta hoy, donde hará este repaso a los inicios de su propia historia.

Este aniversario será coronado por una serie de reediciones de Bauhaus en vinilo, cuyos detalles serán revelados próximamente.

Valores

Platea General $29.000

Cancha General $34.000

Palco $50.000

*Valores no incluyen cargo por servicio.

A la venta desde las 11 hrs del lunes 27 en Ticketek, Tiendas Hites y otros puntos de venta habilitados. Sin cargo en The Knife (Eurocentro) y Rock Music (Portal Lyon) sólo efectivo.