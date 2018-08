Noel Gallagher vuelve a Chile como cabeza de cartel del Colors Night Lights 2018

Junto a los High Flying Birds (dos ex integrantes de Oasis, Gem Archer y Chris Sharrock, más Mike Rowe y Russell Pritchard), la nueva visita del ex compositor de Oasis tendrá una mezcla de aquellas grandes canciones que lo catapultaron al estrellato y las de su último disco Who Built The Moon? En este nuevo trabajo, luego de sus predecesores Noel Gallagher's High Flying Birds (2011) y Chasing Yesterday (2015), el mayor de los Gallagher ahondó en una sonoridad más festiva, pero a la vez algo psicodélica y completamente experimental.

La gira del artista abarca Latinoamérica, EE.UU. y Europa, logrando shows sold out en importantes ciudades como Milán, Praga, París y en Reino Unido.

La preventa –hasta agotar stock- comienza mañana jueves 30 de agosto a las 12.00 hrs. a través del sistema TicketPlus (www.ticketplus.cl) Supermercados Líder, Express de Líder, Acuenta y Ekono. Venta sin cargo por servicio en The Knife, Eurocentro, local 025, Santiago.

Colors Night Lights

Colors Night Lights es creado por la productora Colors, de tremendo éxito en sus tres ediciones anteriores. En sus dos primeras versiones, el funk fue lo que permitió reunir en un mismo escenario a los grandes del género: Jamiroquai, Kool & The Gang, Los Amigos Invisibles e Illya Kuryaki & The Valderramas. En su tercera edición convocó a bandas y artistas de la talla de Capital Cities, Cut Copy, Julian Casablancas, Pixies y Placebo. Esta última realizó, además, un secret show para 800 personas.

Colors Night Lights vuelve ahora renovado, luego de 4 años, ampliando sus horizontes para convocar a todos quienes disfrutan de la música en vivo y de experiencias únicas y enriquecedoras, el 31 de octubre en el Velódromo del Estadio Nacional. Es la fiel representación del impulso de buscar experiencias y sentirnos parte de ellas, como uno de los ejes fundamentales en el mundo de hoy: no dejar de sorprenderse. Será una jornada llena de experiencias únicas que alimentaran el alma y el espíritu.

Valores Preventa:

Cancha general: $ 32.000

Cancha VIP: $ 56.000

*Valores no incluyen cargo por servicio.

Valores normales:

Cancha general: $ 40.000

Cancha VIP: $ 70.000

*Valores no incluyen cargo por servicio.