Los sintetizadores pop de New Order vuelven a Chile en noviembre

El conjunto liderado por Bernard Sumner tendrá su cuarto encuentro con el público chileno. El trabajo de estudio más reciente de New Order es “Music Complete” de 2015, cuyo tour mundial les trajo también a Chile y dejó además una presentación en Brixton Academy en Londres cuyo registro de audio perdurará en el tiempo como el disco en vivo “NOMC15”, lanzado el año pasado.

Los británicos surgidos de las cenizas de Joy Division con una energía asombrosa y un lenguaje nuevo, han sido sin duda uno de los grupos más relevantes de los últimos 30 años.

Desde un comienzo quedó claro que cambiaría el curso del pop, algo que se confirmó en 1983 con el impacto de “Blue Monday”, el tema de baile más vendido de la historia y que se ha convertido en un verdadero himno. Después continuaron con un puñado de obras maestras como “Power, Corruption & Lies”, “Brotherhood”, “Low Life”, giras mundiales, incontables reconocimientos y el legado de gloriosas canciones que continúan inspirando a miles de grupos y artistas en todo el mundo.

La influencia de New Order ha sido reconocida por artistas tan diversos como Radiohead, Arcade Fire, The Killers y The National. Su discografía arroja títulos ineludibles, como “Power, Corruption & Lies” y “Republic”, que este año cumplieron 35 y 25 años desde su lanzamiento, respectivamente.

*Fotografía portada: Nick Wilson