Planetario móvil viaja al Maule para celebrar la fiesta de la astronomía y la cultura

Actividades gratuitas, entre las que se cuentan charlas y talleres dictados por reconocidos expertos, y dirigidas a estudiantes, profesores, emprendedores en astroturismo, personas con discapacidad visual y público en general, además de funciones del nuevo planetario móvil de CONICYT, son las actividades que se han estado desarrollando en el evento “Maule Mira Tu cielo”, una invitación a la Región a conocer más del universo.

Este encuentro, es fruto del trabajo conjunto del Programa Regional y del Programa de Astronomía de CONICYT, que unieron sus esfuerzos al Gobierno Regional del Maule, con el propósito de organizar esta fiesta de valoración y difusión de la astronomía, que se celebrará entre el miércoles 29 de agosto y el domingo 2 de septiembre, en Talca.

"A menudo la imagen que tenemos de un investigador es la de una persona muy seria, con delantal blanco y al interior de un laboratorio. Esa imagen es la que CONICYT se ha propuesto cambiar por la de una persona mucho más cercana a la ciudadanía. Y no se trata solo de un cambio cosmético con fines de marketing para conseguir más fondos para los investigadores. Obedece a la profunda convicción de que la investigación financiada con fondos públicos debe tener un rédito social. Y no me refiero solamente a que la investigación deba conducir solo a bienes tangibles, como por ejemplo alimentos más saludables, sino también a un bien intangible, como es la cultura.", destacó el presidente del Consejo de CONICYT, Mario Hamuy en la inauguración del evento.

Este esfuerzo apunta a que la ciudadanía valore y cuide este patrimonio natural, reconociendo a Chile como un actor relevante a nivel mundial en el campo de la astronomía que, en los próximos años, concentrará el 70% de la capacidad de observación del mundo, impulsando el desarrollo de esta disciplina en nuestro país. Además, será la ocasión para invitar a toda la ciudadanía a prepararse para disfrutar los eclipses totales de Sol, que serán visibles desde Chile en 2019 (Región de Coquimbo) y 2020 (Región de la Araucanía).

“’Maule Mira Tu Cielo’ da cuenta de la relevancia que tiene el trabajo colaborativo impulsado por CONICYT con los gobiernos regionales, para promover y acercar la ciencia a toda la comunidad. En este caso, nos permite llevar la astronomía a zonas que, tradicionalmente, no se sienten cercanas a ella. Maule es la primera, ojalá que pronto esta iniciativa viaje a otros rincones del país”, afirma el director del Programa Regional, Juan Paulo Vega.

Esta fiesta de la astronomía es ejecutada por la Fundación EcoScience y el Telescopio Magallanes Gigante, GMTO; y ha contado con la participación de destacados investigadores como el astrónomo José Maza, Premio Nacional de Ciencias y autor del libro “Marte, La Próxima Frontera”; así como de la coordinadora de Astronomía del Planetario de Medellín, Ángela Pérez Henao, reconocida internacionalmente por su trabajo en la enseñanza de la astronomía a personas con discapacidad visual.

La actividad se desarrollará en las dependencias de la Universidad Autónoma de Chile, ubicado en 5 Poniente 1670, Talca.

Para el Vicerrector de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Juan Tosso, este evento científico y de divulgación es muy significativo para la comunidad Regional y un orgullo para la U. Autónoma haber sido considerada para ser sede el estas actividades.

Respecto de la reserva para visitar el planetario, los colegios deben solicitar su hora al siguiente correo electrónico: extensiontalca@uautonoma.cl. Los grupos no pueden exceder los 35 estudiantes.