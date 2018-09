Últimos días de festival de arte contemporáneo SACO7 en el norte de Chile

Más de 22 mil personas ya han asistido a las actividades del Festival de Arte Contemporáneo (SACO7) en el norte de Chile, que está pronto a terminar.

Son casi dos meses de exhibiciones abiertas a la comunidad. Las exposiciones en sala tienen su cierre el día 5 de septiembre y la oportunidad de conocer las obras creadas específicamente para el Muelle Histórico de la ciudad finalizará el 13 del presente mes.

Los espectadores han presenciado el trabajo de 43 artistas de 13 países, en 12 exhibiciones montadas en distintos espacios culturales de la región. Las exposiciones en sala están abiertas hasta el 5 de septiembre, y la muestra en el Muelle Histórico continuará hasta el 13 del mismo mes.

Agradecimiento

“No me queda más que agradecer a la comunidad de Antofagasta, por haber acogido el Festival SACO nuevamente con tanto cariño e interés. El circuito expositivo museo sin museo lo propusimos creyendo que es posible. Y si, hoy los antofagastinos requieren espacios de arte, reflexión y diálogo. Tanto las instituciones estatales como privadas deben ponerse al nivel de esta demanda”, señala Dagmara Wyskiel, directora del evento.

En cada uno de los espacios expositivos se encuentran los encargados de mediar y acompañar a los ciudadanos en el acercamiento a cada obra, convirtiéndose en testigos del impacto del arte contemporáneo en los antofagastinos.

“Este año han llegado muchas más personas. Hemos logrado acortar distancias, que la gente salga del clásico discurso pesimista que dice que ellos no entienden nada de arte, ese que muchas veces los aleja de las obras. Se ve el interés de la comunidad, que se acercan a los mediadores para comprender más de la obra y se van transformados, porque eso es lo que genera el arte”, relata Gabriel Navia, artista visual y coordinador de mediadores de SACO7.

Elena Varas de 47 años, quien se había dedicado siempre a su casa y familia, ahora es estudiante de Relaciones Públicas del AIEP y trabaja como mediadora de SACO7.

“Estuve en la Biblioteca Regional con el trabajo de Teobaldo Lagos y luego me cambiaron al Salón Chela Lira de la Universidad Católica del Norte, en donde se encontraban las exhibiciones H0 y Una explosión. Ha sido una experiencia enriquecedora, comprender el lenguaje artístico desde los propios creadores y luego ver las interpretaciones de los visitantes, todo un mundo para mí. El público que más llegó al salón fueron estudiantes universitarios, algunos se sorprendían con información que descubren en el arte; hay quienes, por ejemplo, no conocían la realidad de los campos minados que muestra la obra de Agencia de Borde”, agrega.

Un certamen que no termina con la contemplación pasiva, sino que además ha abierto espacios para la formación y debate, entre los que se destacan conferencias de connotados especialistas de las artes internacionales como Luis Camnitzer, Tiago Pinto de Carvalho, y durante la Semana de la Educación en Arte, con figuras como Margarita Sánchez, curadora de La Bienal de La Habana (Cuba); Rodrigo Gómez, director del Festival Internacional de Fotografía en Valparaíso (FIFV); y Fernando Godoy, director del Festival de Arte Sonoro Tsonami.

SACO7 es organizado por el Colectivo SE VENDE, presentado por Minera Escondida/BHP y apoyado por el Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En exhibición hasta el 5 de septiembre

-Sala de Arte de Fundación Minera Escondida (FME)

Más allá de “dos obras de Luis Camnitzer”: instalación curada por Montserrat Rojas, compuesta por las obras Please Look Away y el screening Jane Doe del reconocido artista uruguayo Luis Camnitzer.

Herencia: muestra colectiva curada por Margarita Sánchez de La Bienal de La Habana (Cuba), que reúne los trabajos de 5 artistas latinoamericanos que nos remontan a los orígenes del África Negra: Ayrson Heráclito, Jeanette Chávez, Susana Pilar Delahante, Carlos Martiel y Marta María Pérez.

Fricciones: con el curador Juan Fabbri, curador del Museo Nacional de Arte (Bolivia). Artistas: Alejandra Dorado, Alejandra Delgado, Claudia Joskowicz, Andrés Bedoya y Jorge de la Reza. Muestra colectiva compuesta por obras de artistas bolivianos que evocan aquellos roces que vienen de los tiempos de la colonización.

-Centro Cultural Estación

Interferometrías: curaduría de Ximena Moreno, coordinadora de artes visuales de Matucana 100. Exhibición colectiva de artistas chilenos sobre la vinculación y las problemáticas compartidas: León & Cociña, Soledad Pinto, Paulina Silva y Diego Santa María.

La isla [reconocimiento]: una obra colaborativa e interactiva de Rainer Krause que invita a crear un mapa sonoro de la costa de Sudamérica a través de los ecos de la costa.

-En la Sala de Arte de la FME de San Pedro de Atacama

De cómo las almas viajan a las estrellas

El resultado de la residencia de la artista uruguaya Jacqueline Lacasa en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Gustavo Le Paige, en San Pedro de Atacama que aborda el significado de las pipas rituales en la cultura Licanantay.

-Museo Artequin/ INACAP:

Quebrando espacios desde el origen: experiencias creativas en jóvenes artistas

Performance, landart e instalaciones realizadas en el espacio público por escolares de la ciudad de Antofagasta que se acercan por primera vez al arte contemporáneo en el marco de la alianza entre Artequin / INACAP y SACO.

Hasta el 13 de septiembre

Origen y mito en el Muelle Histórico Melbourne Clark:

Obras seleccionadas por la Convocatoria Internacional de SACO7. Artistas: Valeria Fahrenkrog (Chile-Alemania), Gergana Elenkova (Bulgaria), Juan José Alfaro (Costa Rica), Bárbara Schall (Brasil), Thiago Guedes (Brasil), Tomasz Matuszak (Polonia) y Rodrigo Toro (Chile).