Lanzamiento libro “¿Fue (in)evitable el golpe?” en Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Lanzamiento libro “¿Fue (in)evitable el golpe?”

En auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 501. Metro Quinta Normal.

Jueves 06 de septiembre | 19:00 horas.

Entrada liberada

“¿Fue (in)evitable el golpe?” Museo, Memoria y Contexto es el nombre del libro que Mauro Basaure editó junto a Francisco Estévez y que será lanzado este jueves 06 de septiembre a las 19:00 horas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

El libro contiene dos partes íntimamente relacionadas. La primera de ellas nace de un seminario, organizado por los propios editores en abril de 2017 y titulado con la pregunta “¿Fue (in)evitable el golpe?”. La segunda parte refiere al significado y sentido actual del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, así como a la controversia sobre si debiese o no contextualizar su muestra permanente, abarcando el periodo de la Unidad Popular (UP), y cómo debiese ser esa contextualización.

La presentación contará con la participación de Andrés Pascal Allende, ex secretario general del MIR; Mariano Ruiz-Esquide, ex senador DC; Sergio Vitar, ex ministro del Presidente Allende; y Ricardo Núñez, ex presidente del Partido Socialista. La asistencia de estas cinco figuras políticas será de gran relevancia en el lanzamiento, ya que fueron quienes participaron del seminario realizado en 2017 en el museo, y que ahora se tomaron el tiempo de revisar sus exposiciones anteriores de cara a esta publicación.

Para Mauro Basaure, “el lanzamiento del libro será una instancia de reflexión en torno a la propuesta del texto, que cobra gran relevancia por los dichos de distintas figuras políticas sobre el objetivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”.

Se abre así un debate respecto de qué debe entenderse por “contexto”, lo cual conduce al tema no menor de si se justifica o no el golpe de Estado. ¿Pero de verdad fue inevitable la ruptura de la continuidad democrática en septiembre de 1973?

El lanzamiento del libro se realizará este jueves 06 de septiembre a las 19:00 horas en el Hall del Centro de Documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.