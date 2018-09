Conmemoración 45 años del 11 de septiembre en Museo de la Memoria y los DDHH

Conmemoración 45 años del 11 de septiembre

En auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 501. Metro Quinta Normal.

Martes 11 de septiembre desde las 11:45 horas

Actividades gratuitas

#A45AñosdelGolpe, el Museo de la Memoria y los DDHH invita a conmemorar el 11 de septiembre como una forma de mantener viva la memoria, promover que la cultura de los derechos humanos y los valores democráticos se conviertan en el fundamento ético compartido de nuestra convivencia presente y futura.

La actividad principal contempla un ejercicio cultural de memoria que entrelaza música y teatro, y que tendrá lugar en la Explanada del Museo a las 20:00 horas. Esta propuesta se configura a partir de la última obra dirigida por Rodrigo Pérez, “Diatriba el desaparecido”, que se basa en el texto “Diatriba de la empecinada”, del destacado dramaturgo chileno Juan Radrigán, y de un repertorio de canciones preparado especialmente por Javiera Parra, Ángel Parra e Ismael Oddó.

A la programación especial del Museo se suma un acto único para mantener viva la memoria radial, ya que gran parte de las chilenas y chilenos siguieron todo lo ocurrido el día del golpe a través de la radio. Por lo mismo, se transmitirá durante todo el 11, a través de Radio Santiago (690 AM) -una de las emisoras que en aquel entonces se vio forzada a seguir la cadena de la Junta Militar-, todos los hechos de esa jornada, en el mismo horario en que sucedieron. La invitación es a sintonizar con la memoria desde las 08:00 am a través de Radio Santiago y en la página web www.sintonizaconlamemoria.cl.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

11:45 | Explanada

Audio del último discurso del entonces Presidente Salvador Allende y del bombardeo a La Moneda.

11:45 | Explanada

Intervención “Por la razón o la sombra”, de la artista Daniela Torreblanca.

“Por la Razón o la Sombra”, es una pintura-performance en la que un grupo de artistas distribuye una mezcla de carbón, ceniza y agua, plasmando la silueta a escala real de un avión Hawker Hunter sobre el suelo de cemento en la explanada norte del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, mientras en altavoz se reproduce el último discurso del entonces Presidente de la República Salvador Allende, y luego el estruendo de las bombas.

Esta pintura alude a una sombra, pero al presentarse sin aquello que le generaría, tensiona el fenómeno de ausencia de luz y del objeto que la proyecta, en el absurdo contrasentido de un avión faltante. El recinto, destinado a recuperar y resignificar relevantes sucesos de dolor, trauma y vulneración de derechos en la memoria histórica nacional, es intervenido por un gesto de limpieza, que no obstante, mancha y ensucia, para revelar la negación forzada de un conflicto social, delatando y poniendo de manifiesto su vigencia, e interpelando el espacio sombrío de lo reprimido en la memoria colectiva. Los materiales carbón, ceniza y agua, distribuidos sobre el suelo, evocan el efecto de la marca de fuego de las bombas u otras armas, el incendio, la electrocución, como también el entierro o el arrojamiento de cuerpos al mar, entre otros métodos de tortura, exterminio y desaparición que, si bien buscan eliminar cualquier rastro de la acción realizada, constituyen vestigios de aquello que oscurece nuestra construcción sociohistórica.

Equipo: Loreto Azola Pérez / Javiera Díaz Santader / María Gálvez Vásquez / Rocío López Montaner Filippa Leporati Sánchez / Bastian Olivares Farías / José Parada Irulao / Daniela Torreblanca Arancibia

18:00 | Cine de colección | Auditorio

Documental ‹‹Presencia lejana›› de Angelina Vázquez: En 1977 desaparecen en Argentina dos finlandeses: Hannah y su hijo Vilho. Reconstruir el espacio de sus vidas y de sus luchas son el sentido de este film.

Animación ‹‹Así nace un desaparecido›› de Angelina Vázquez: A modo de cartilla, la animación permitía intentar señalar señalar las fases de lo que hoy conocemos como desaparición forzada o secuestro permanente. Un grito al mundo para describir el horror de la época.

18:00 | Estampado en vivo Colectiva Ser&Gráfica | Explanada

Estampado serigráfico gratuito de la imagen conmemorativa de los 45 años del golpe de Estado. Cada persona deberá traer lo que prefiera estampar (telas –poleras, bolsos- o papel)

20:00 | Conmemoración a las víctimas | Ejercicio de Memoria

Ejercicio de memoria: música con Javiera Parra, Ángel Parra e Ismael Oddó, y fragmentos de la obra de teatro “Diatriba el desaparecido”, dirigida por Rodrigo Pérez con la participación de un destacado elenco.

Música Javiera y Ángel Parra más Ismael Oddó

En la búsqueda de un repertorio con las canciones que cumplen 45 años, la intervención de estos tres destacados artistas de la música presenta una selección de temas del homenaje a Violeta Parra como “21 son los dolores” y “Gracias a la vida”, “Cuando amanece el día” en recuerdo de Ángel Parra, y como sorpresa, el rescate de una canción de Cecilia y de uno de los boleros de Lucho Barrios.

Diatriba “el desaparecido” de Juan Radrigán

“El desaparecido” o “Diatriba de la empecinada” es un texto dramático en forma de monólogo escrito por Juan Radrigán el 2004. En este texto, Radrigán pone en voz de su personaje Victoria Torres, un reclamo frontal hacia nuestra sociedad que se le presenta como indolente y llena de desidia frente a la injusticia imperante.

Diatriba es una creación escénica en dónde se pretende recuperar el valor poético del texto de Radrigán mediante una operación puramente teatral que implica no poner en escena la ficción propuesta por el texto. Asistimos a la narración de la obra “El desaparecido” (no a su representación) a partir del ejercicio actoral de cuatro intérpretes (no de una). Vuelve entonces a aparecer el doloroso reclamo de Radrigán, pero esta vez sustentado en el rotundo tramado de su poesía.

Dirección: Rodrigo Pérez / Elenco: Catalina Saavedra, Marcela Millie, Guillermo Ugalde, Marco Rebolledo / Diseño de escenografía y vestuario: Catalina Devia / Diseño de iluminación: Andrés Poirot / Producción: Maritza Estrada