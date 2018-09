Fotografía chilena protagoniza Festival de Landskrona en Suecia

Una gran panorámica de la fotografía chilena contemporánea presenta desde este viernes 14 de septiembre el Landskrona Foto Festival, uno de los certámenes más importantes de Europa y que por primera vez tiene a un país latinoamericano como invitado. Chile estará representado a través de un libro-catálogo de 33 autores; una muestra en el Museo de Landskrona, a cargo de los fotógrafos Alejandro Olivares, Nicolás Wormull, Zaida González, Mauricio Valenzuela y Claudio Pérez; y la proyección del documental “La ciudad de los fotógrafos”, de Sebastián Moreno.

La presencia chilena en Landskrona, apoyada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Dirección de Asuntos Culturales (Dirac) y la Embajada de Chile en Suecia, fue curada por el francés Christian Cauiolle, director del PhotoPhnomPenh de Camboya, quien contó con el apoyo del chileno Rodrigo Gómez Rovira, director del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV), cuya edición 2018 se realizará del 27 de octubre al 03 de noviembre.

En el catálogo de la muestra hay fotografías de autores de distintas generaciones, entre los que destacan el fallecido Sergio Larraín, Marcelo Montecino, Leonora Vicuña, Álvaro Hoppe, Paula López Droguett, Nicolás Wormull, Julia Toro, entre otros.

Zaida González, participante tanto de la muestra como del catálogo, afirma que “es muy importante en mi carrera como fotógrafa autoral ser parte de esta exposición colectiva. Me agrada que el festival sea en un lugar que no es céntrico y también hay un orgullo de compartir sala y exposición con fotógrafos de distintas generaciones que admiro mucho, así como también me gusta que las obras elegidas representen diversidad”.

Fotografía de un país

En relación al proceso de selección de la muestra, Gómez Rovira explica que “nos planteamos si era real tratar de hacer una visión de lo que es la fotografía de un país y nos dimos cuenta de que era imposible, entonces creamos un eje a través del trauma que vivió Chile en su historia reciente. Luego, seleccionamos a los autores, quienes con sus diferentes estéticas y ámbitos, dan cuenta de la huella emocional, política, económica e intelectual que dejó la dictadura y sus consecuencias en el Chile de hoy. La muestra plantea el punto de vista que entra en la capa no visible a primera vista, sino que una capa de la que la fotografía se hace cargo de revelar en el país”.

También será parte de esta participación nacional el visionado del documental “La ciudad de los fotógrafos”, dirigido por Sebastián Moreno (2006), y un posterior conversatorio, además de una sección especial dedicada a fotolibros realizados en Chile y una exposición titulada “Valparaíso”, a cargo del sueco Anders Petersen y el español Alberto García-Alix, realizada a partir de los trabajos de ambos en residencias desarrolladas en ediciones pasadas del FIFV.