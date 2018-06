Hermano de Karadima revela el daño que les causó el religioso a su familia: "Le teníamos temor. Él nos despreciaba"

El ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima quedó marcado a fuego en el inconsciente colectivo tras ser condenado por abusos sexuales. Incluso, dentro de su misma familia.

Óscar Karadima, uno de los hermanos menores de Fernando, y tras tener una reunión secreta con el Papa Francisco en el Vaticano, el pasado 1 de junio, habló acerca de cómo su hermano mancilló el apellido: "El mundo se me vino abajo", dijo cuando su hijo le dijo que prendiera el computador el 21 de abril del 2010, fecha en que se destapó la polémica.

Karadima sigue pensando en su hermano. "Por el daño que nos hizo y por él, porque sigo pensando cómo es posible que un hermano mío haya hecho lo que él hizo", señaló en entrevista con el diario La Tercera.

"Quiero salvar el honor de la familia Karadima (...) Toda la familia Karadima ha sido víctima de abuso de poder y de conciencia. Fernando era un hombre soberbio, un hombre autoritario, un hombre a quien le teníamos temor", recuerda haberle dicho al Papa Francisco.

Óscar, quien lo único que pide es "justicia para su familia", recuerda su reunión con Francisco, donde éste le entregó una foto: "Lloré, lloré con mucha fuerza. No lo podía controlar. Se me acercaron los sacerdotes y me abrazaron. Lloraba por mi familia". La foto venía acompañada del siguiente mensaje: "A la familia de Óscar Karadima, con mi bendición y mi dolor por tanto sufrimiento que llevan. A nombre de Fernando, mudo e incapaz de caer en la cuenta, les pido perdón. Francisco, 2 de junio de 2018".

"Nos despreciaba, no nos quería. Él tenía una actitud altanera. Él se creía superior a todos. No nos respetaba, no nos tomaba en cuenta. No nos dio nunca su número de celular", asegura, confirmando que Fernando no se relacionaba con su familia.

"Nunca nos ha dado una explicación de nada. Ni siquiera antes de que reventara todo, ni siquiera nos reunió para anticiparnos que venía algo sobre él. Hasta el día de hoy, jamás nos ha pedido que vayamos a hablar con él para explicarnos lo que pasa. Nunca, jamás", devela.

Óscar, sin embargo, quiere juntarse con Fernando, "pero para encararlo y preguntarle por qué nos hizo tanto daño. Por qué no nos ha llamado, por qué hizo lo que hizo (...) Es culpable. Ahora creo. Me costó muchísimo creer, siempre tuve lo que se llama la duda razonable. En el fondo, no quería creer. Era mi hermano, es mi hermano. Creer una cosa así de tu propio hermano es terrible (...) Es mi hermano. Pero sobre todo quiero que salve su alma y que pida perdón".