Pasadas las 12 horas de este lunes, el lateral izquierdo de Universidad de Chile, Jean Beausejour, se refirió a lo ocurrido este domingo durante el clásico con Colo Colo y donde resultó expulsado tras un intenso encuentro con su compañero Mauricio Pinilla.

A través de una conferencia de prensa, Beausejour declaró sentirse avergonzado y se abrió a la opción de irse del club tras lo ocurrido.

"La gente que realmente me conoce puede entender lo que hice y prefiero guardarlo para mí, y ante el descontento del hincha y el nivel de rechazo, lo acepto porque he sido partícipe de eso, porque he colaborado bastante sobre todo en los clásicos, porque es fundamental, ya que te determina el ánimo", comenzó señalando.

Sin embargo, el mea culpa, aún no acababa. Beausejour, dijo: "Acepto el rechazo y me hago cargo, ya que le he expuesto a la dirigencia que revise mi contrato y si es necesario que se ponga término a esto, no tengo problemas en dar un paso al costado con costo cero".

Asimismo, aseguró que "todo lo que estoy diciendo aquí ellos lo saben, ya están al tanto", haciendo referencia al técnico y a la dirigencia del club.