Madre de Jorge Matute pidió a la ministra Rivas que abandone la investigación

La madre de Jorge Matute Johns, María Teresa Johns, manifestó la pérdida de confianza tanto en la ministra Carola Rivas como en la tesis que explica lo ocurrido a su hijo, razón por la cual pidió a la jueza que se retire de la investigación y entregue el sumario a otro juez.

Faltan solo días para que la Corte de Apelaciones resuelva la admisibilidad de la querella por injurias que el prefecto en retiro, Héctor Arenas, presentó contra Rivas por injuria, la que, de ser aprobada, podría suspenderla de sus funciones.

Según consigna Bío Bío, el argumento de María Teresa Johns para pedir la salida de Rivas, es el segundo plano al que -según ella- pasó el caso de su hijo, ante las acciones tanto administrativas como penales presentadas por quien indagara en su desaparición a partir del año 2000.

"Estamos hablando de las declaraciones de la ministra y no de lo que pasó en el caso (...) lo que hay ante el comisario Arenas, eso a mí me afecta porque no está preocupada del caso de mi hijo, por lo tanto yo quiero que la ministra dé un paso al costado", dijo

Además, Johns y su familia otorgan poca credibilidad a la hipótesis de Rivas, respecto del intento de abuso sexual que incluiría la suministración de pentobarbital como causa de muerte del universitario.