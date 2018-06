Crisis en el Frente Amplio: PH reconoce "imperfecciones" en la capacidad de reacción como bloque

El Frente Amplio (FA) se encuentra en un momento complicado. El fracaso en la acusación constitucional en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices, representa la primera derrota de la coalición en esta administración piñerista.

A pesar de ello, el presidente del Partido Humanista (PH), Octavio González, señaló a El Mostrador que era algo que se debía hacer, aunque también admitió que era difícil lograr los votos necesarios. "Me quedo con nuestra consecuencia y capacidad de actuar abiertamente, no cederemos ni un centímetro en develar ni denunciar lo que consideremos irregular".

Por otra parte, González cree que en todo este proceso también hubo aprendizaje: "Por ejemplo; hay diputados y partido políticos que se declaran de centro izquierda, pero actúan con la cabeza y la billetera de la derecha".

El militante del PH también restó importancia a los cuestionamientos que existen respecto a una falta de liderazgo al interior del FA: "Hay algunos que piensan que se necesita un líder para poder avanzar y construir, yo no lo creo (...) el pretender que debe haber alguien que golpee la mesa más fuerte, es atender a una forma oxidada de construcción política".

"Reconozco imperfecciones en nuestra capacidad de reacción como FA a ciertos temas, pero al asumirlo, nos colocamos en situación de autocritica y resolución, que es mucho más interesante que atender a los que critican al FA desde un altar autoimpuesto, no reconozco ningún ideólogo ni fundador del FA, así no fueron las cosas, esto es el aporte en paridad de muchas y muchos", añadió.

"No es grato ni nos gusta lo que está pasando en la relación RD y MA"

Octavio González también se mostró disconforme respecto al conflicto que hoy por hoy mantienen Revolución Democrática (RD) y el Movimiento Autonomista (MA), luego de que la semana pasada, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Alfonso Mohor, fue suspendido por tres meses de su cargo por actuar negligentemente ante un caso de acoso laboral en contra de una funcionaria.

En esa línea, el Movimiento Autonomista, partido al que pertenece Mohor, acusó que su destitución fue una "pasada de boleta" de Revolución Democrática, lo que ha generado tensión entre dos de las coaliciones más importantes del FA.

"No es grato ni nos gusta lo que está pasando en la relación RD y MA, pero lo encuentro válido, ¿cuál es el problema que existan diferencias? Me parecen bien que se expresen, que se discuta, el problema es que se pretenda, que en un conglomerado tan diverso como el FA, las diferencias no existan, es hasta necesario que esto ocurra, aquí probablemente el lío es la forma como se generó el tema", dijo González.