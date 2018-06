Aparecen nuevas acusaciones en contra del ex diputado Patricio Hales

Hace algunas semanas, la hijastra del ex diputado Patricio Hales, Elisa García-Huidobro, lo denunció por abuso sexual. Ahora se sumó otra de una de las hijas de una de sus antiguas empleadas del hogar.

Sofía, una joven de 28 años, presentó su declaración, en noviembre pasado, ante la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de la indagatoria que realiza la Fiscalía Oriente por supuesto acoso sexual. Los hechos, según consigna el diario La Tercera, ocurrieron cuando ella era una niña y su madre, Jeanette, trabajaba puertas afuera en las labores domésticas del hogar de los Hales-Swinburn.

"Él la llamaba o la iba a buscar a la cocina, o donde estuviera jugando. La invitaba y le decía 'vamos arriba a buscar chocolates'. Esto era recurrente, y como yo ya desconfiaba, yo muy callada, despacio, los seguía. Y cuando llegaba a la puerta de su pieza veía a mi hija parada en la puerta y él desvistiéndose. Yo sacaba a mi hija rápidamente de allí", señaló la madre.

La misma Sofía lo recuerda también: "él hacía lo siguiente: con el pantalón aún puesto, pero desabrochado, movía su cintura y hacía que se le cayera solo. Era una gracia que él hacía, me decía mira y quedaba en ropa interior y después se ponía su bata. No me entregaba el chocolate hasta que lo viera bajarse el pantalón".