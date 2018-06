Testigo relata brutal asesinato de mujer en Barrio República: "Eran unas hienas, eran unos salvajes como le pegaban"

"Yo, ¡qué no les dije!, les dije ¡déjenla, déjenla!, y ya desesperado miré para los lados y vi que no había nadie y partí a buscar a Carabineros, pero todavía le seguían pegando".

Ese es parte del relato de Jorge Obreque, quien trabaja hace más de 40 años en el Club Hípico y es testigo clave del asesinato de Margarita Ancacoy, sucedido durante la madrugada del lunes 18 de junio, en el Barrio República.

Obreque, quien hoy prestará declaración en la fiscalía, explicó a T13 lo ocurrido durante esa noche, cuando un grupo de sujetos atacó brutalmente a Margarita: "Eran unas hienas, eran unos salvajes como le pegaban. Yo les rogaba, les suplicaba que no le pegaran más por favor. ¡Suéltenla, suéltenla!’ les gritaba, pero no escucharon", dijo.

El hombre, quien además de ser testigo, fue también víctima del ataque, aseguró que cuando se bajó de la micro en dirección a su trabajo, un grupo de siete sujetos se abalanzó hacia él para atacarlo. "Ellos venían hacia mí. Yo soy víctima, no testigo. Tenía la costumbre de venirme a las 05.20 de la mañana y a esa señora yo la veía todos los días llegar a esa hora también, yo la reconocí al tiro", aseguró.

Jorge manifestó que decidió enfrentar a los sujetos, por lo que se sacó el cinturón. Ante ello, "se detuvieron un poco y miro para atrás y viene un compadre con un palo a pegarme. Yo me echo para atrás y ahí es donde aparece el compadre que salió a atajar a la señora y ella arrancó para el medio, cuando yo le gritaba '¡arranque señora, arranque!' No sé si me habrá escuchado la señora, pero ella arrancó para el lado mío", agregó el hombre.

No obstante, pese a sus esfuerzos por para la golpiza, los individuos agredieron a Margarita, por lo que según relata, al verse desesperado decidió ir a buscar ayuda de Carabineros. "Yo, ¡qué no les dije!, les dije ¡déjenla, déjenla, y ya desesperado miré para los lados y vi que no había nadie y partí a buscar a Carabineros, pero todavía le seguían pegando", señaló Obreque, quien además afirmó que cuando regresó al lugar en compañía de la policía, la mujer se encontraba aún con vida, tendida en el suelo.