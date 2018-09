Carmen Frei sin pelos en la lengua: no le gusta la cercanía de su hermano Eduardo con Piñera

Se cansó Carmen Frei. La vicepresidenta de la Democracia Cristiana (DC) no había querido involucrar a su hermano, Eduardo, en la polémica del subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo, cuestionado por ocultar la autopsia del ex presidente Eduardo Frei Montalva.

Sin embargo, debido a la cercanía que está mostrando el también ex presidente con Sebastián Piñera, quien aún mantiene en el cargo a Castillo, Frei criticó al miembro de su familia: “La respuesta de lo que hace cada persona se lo tienen que preguntar a ellos mismos. Yo hablo por mi misma y obviamente hay situaciones que no me gustan”.

La ex senadora realizó estas declaraciones luego de que firmara, en el Tribunal Constitucional, el poder para que sus abogados Nelson Caucoto y Francisco Ugás la representen frente al recurso de inaplicabilidad interpuesto por la defensa del médico Pedro Valdivia, uno de los acusados de ser cómplices de la muerte del ex Presidente Frei Montalva, con el fin de paralizar la causa.