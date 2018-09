Presidente de Atlas explica por qué no fichó a Mauricio Pinilla: "Hubo temas contractuales" que no se resolvieron

El fichaje de Mauricio Pinilla a Atlas era inminente, dado que el delantero chileno había alcanzado un acuerdo con el club mexicano e incluso habían establecido el sueldo del jugador. No obstante, la operación terminó siendo desechada por el elenco de Guadalajara y el atacante continúa sin trabajo.

¿Y qué fue lo que pasó? Según reveló Rafael Márquez, presidente deportivo de Atlas, todo se debió a "temas contractuales" que no se pudieron resolver.

"Estábamos en conversaciones con el jugador y su representante, pero al final hubo temas contractuales que Pinilla y su agente no resolvieron y por eso al final desistimos de su opción", dijo el dirigente.

Según consigna El Mercurio, el conflicto legal que Pinilla mantiene con la U y la posibilidad de irse a juicio con Colón de Santa Fe, algo que podría haber postergado su debut en México, terminaron por afectar su futuro laboral.

"Ellos viajaron pensando en que podían liberar, solucionar sus temas legales, pero al final de cuentas no lo pudieron hacer", precisaron.

"Tomamos la decisión de no seguir negociando con el jugador, netamente por su tema contractual... Su fichaje no era una 'compra de pánico', de última hora. No era la única opción y por eso mismo no se cerró su fichaje", dijeron.