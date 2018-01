El difícil 2017 terminó siendo, en parte, un buen año para las AFP. Pues sus fondos más riesgosos, el A y el B, registraron las mayores ganancias anuales desde 2009, en circunstancias de que el resto también cerró con rentabilidades positivas.

Según un adelanto que entregó hoy la Superintendencia de Pensiones, como lo hace todos los segundos días hábiles de cada mes, el A y el B cerraron 2017 con retornos acumulados de 15,44% y 11,79%, a pesar de que en diciembre anotaron caídas del 0,58% y 0,10%, respectivamente.

Según el regulador, ambas alternativas se vieron impulsadas por el rendimiento que mostraron durante el periodo las inversiones en renta variable extranjera y acciones locales.

Al resto de los multifondos también les fue bien. El Fondo C (Intermedio) finalizó con una variación positiva de 7,51%, la mayor rentabilidad anual en tres años. En el caso de los fondos D (Conservador) y E (Más Conservador), las cifras fueron positivas, aunque menores que los fondos más riesgosos, de 3,09% y 1,01%, respectivamente.

Lo anterior no es menor, considerando el llamado del movimiento No+AFP, el cual ha recomendado a los afiliados a mover sus inversiones hacia fondos conservadores con tal de evitar las volatilidades del mercado.

Por otro lado, durante 2017 se registraron casi 1,3 millones de cambios de fondos que suman US$ 36 mil millones, cifra inferior a los 1,7 millones de cambios por US$ 38 mil millones registrados durante 2016.

Por fondo, los portafolios D y E registraron una salida neta por US$ 738 millones y US$ 9.195 millones correspondientes a 24.977 y 290.357 cuentas respectivamente. Lo anterior se distribuyó entre los fondos A (US$ 4.648 millones de 236.715 cuentas), C (US$ 3.212 millones de 36.982 cuentas) y B (US$ 2.073 millones de 41.637 cuentas).

Finalmente, la Superintendencia destacó la perspectiva de largo plazo de los fondos de pensiones, por lo que llamó a que “cualquier decisión voluntaria de cambio de fondo por parte de los afiliados se debe tomar considerando este horizonte de inversión. Tanto cuando suben como cuando bajan las rentabilidades, no es recomendable que los afiliados intenten una estrategia de corto plazo, pues estos recursos tienen como único objetivo financiar las pensiones al momento del retiro”.

En 36 meses, el fondo A ha sido el más rentable con retornos de 5,91%; el B con 5,02%, el C con 3,79%; el D con 2,57%; y el E con ganancias de 1,88%.