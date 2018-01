Las empresas de software y los fabricantes de chips más grandes del mundo, incluidos Intel Corp. y Microsoft Corp., están enfrentando una vulnerabilidad que deja a un gran número de computadoras y teléfonos inteligentes susceptibles a la piratería y la ralentización del rendimiento.

Los investigadores de Google descubrieron recientemente que una característica, presente en casi todos los miles de millones de procesadores que ejecutan computadoras y teléfonos en todo el mundo, podría dar a los piratas informáticos acceso no autorizado a datos confidenciales y cuya solución podría afectar el rendimiento del dispositivo. La noticia sobre la vulnerabilidad, descubierta el año pasado e informada el martes por el blog de tecnología The Register, afectó las acciones de Intel, el mayor fabricante de semiconductores, mientras que impulsó a rivales como Advanced Micro Devices Inc.

El silencio de Intel durante la mayor parte del miércoles aumentó la inquietud de los inversionistas.

Al final del día, Intel, Microsoft, Google y otros líderes tecnológicos emitieron declaraciones destinadas a tranquilizar a los clientes y accionistas. Intel dijo que sus chips no eran los únicos afectados y proyectó que no tendría ningún efecto significativo en su negocio, mientras que Microsoft, el mayor fabricante de software, dijo que lanzó una actualización de seguridad para proteger a los usuarios de dispositivos con chips de Intel y otros fabricantes. Google, que indicó que el problema afecta a los chips de Intel, AMD y ARM Holdings Plc, señaló que actualizó la mayoría de sus sistemas y productos con protecciones contra ataques. Amazon.com Inc., cuyo AWS es el mayor servicio de computación en la nube, dijo que la mayoría de sus servidores afectados ya han sido protegidos.

Durante décadas, los hackers han explotado los vacíos de seguridad en el software, por ejemplo, al inducir a usuarios descuidados y desprevenidos a abrir archivos adjuntos que desatan virus u otro malware en un dispositivo o red. La debilidad descubierta por Google, por el contrario, pone de manifiesto el daño potencial causado por las vulnerabilidades en el hardware. Los componentes complejos, como los microprocesadores, pueden ser más difíciles de reparar y toma más tiempo diseñarlos desde cero si tienen fallas.

"Es grande y muy grave. Esto le da a un atacante capacidades que pasan por alto los controles de seguridad comunes del sistema operativo en los que hemos confiado durante 20 años", dijo Jeff Pollard, analista de Forrester Research. "Hay un gran impacto tanto para el consumidor como para la empresa".

Problema de seguridad

Las acciones de Intel permanecieron bajo presión incluso después de la declaración que emitió la empresa.

"Nos cuesta creer que Intel no enfrentará algún tipo de responsabilidad financiera", escribieron en una nota los analistas de Sanford C. Bernstein.

Los servicios de computación en la nube más grandes de China luchaban el jueves por abordar el problema. El líder de la industria nacional, Alibaba Group Holding Ltd., dijo que planeaba actualizar sus sistemas desde la 1a.m. del 12 de enero para tratar los posibles problemas de seguridad de los chips. El rival Tencent Holdings Ltd. señaló que estaba en contacto con Intel sobre posibles arreglos, pero que no estaba al tanto de ningún intento de ataque.

Según los expertos en seguridad, aplicar las actualizaciones del sistema operativo diseñadas para solucionar la falla podría afectar el rendimiento. The Register informó que la ralentización podría ser de hasta un 30 por ciento, algo que Intel dijo que ocurriría solo en circunstancias extremadamente inusuales. Las ralentizaciones de las computadoras variarán en función de la tarea que se realice y para el usuario promedio "no deberían ser significativas y se mitigarán con el tiempo", señaló Intel, y agregó que ha comenzado a proporcionar software para ayudar a limitar las posibles vulnerabilidades.