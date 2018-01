El gobierno finalmente optó por llegar a un acuerdo con la cooperativa de crédito ligada a la DC, Financoop. En un documento de cinco páginas se resume el pacto que alcanzaron, luego que en agosto de 2017 el gobierno solicitara una serie de medidas prejudiciales contra la empresa y tras varias idas y vueltas entre la firma y el gobierno a través del Ministerio de Economía.

Se dijeron de todo. De hecho, la polémica cooperativa enfrentó una demanda de disolución forzada por parte de Ministerio de Economía y fue denunciada ante el Ministerio Público. Pero a mediados de diciembre la cartera que dirige el DC Jorge Rodríguez Grossi, el mismo partido al que está ligado a través de sus representantes la empresa, se dio una vuelta de carnero y comenzó a negociar un acuerdo entre las partes.

La negociación, hecha entre cuatro paredes, comenzó hace algunas semanas y se tramitó en tiempo récord. Cinco páginas componen el acuerdo que dará un respiro a la empresa, que incluso fue acusada de manejos financieros fraudulentos.

De acuerdo al escrito, donde figuran como ministros de fe el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Jorge Escobar; la Jefa del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Natalia León; y como representantes de Financoop Daniel Albarrán y Rodrigo Zegers (abogado), se deja constancia que tras esto quedará sin efecto cualquier juicio entre las partes.

Lo primero es que la cooperativa se compromete a provisionar una serie de créditos equivalentes al 100% de la cartera neta “por un monto de $ 13.468 millones, cifra que equivale al monto denunciado por el gobierno como las provisiones no realizadas por la firma en los últimos años, que le permitieron ocultar las millonarias pérdidas que le deberían tener con un déficit de patrimonio superior al 50%.

Para esto, el Departamento de Cooperativas (Deecoop) “se obliga a instruir vía Oficio a Financoop la constitución de provisiones y castigos específicos sobre la totalidad de esa cartera de créditos”.

Tras ello, Financoop deberá normalizar ante el organismo estatal sus balances al 30 de junio de 2017, haciendo en ellos la salvedad del “efecto de las provisiones específicas con el correspondiente impacto en resultados, situación que generará una pérdida patrimonial superior al 50%”, indica el documento.

Tras ello, Financoop deberá convocar a una Junta General de Socios que deberá aprobar la propuesta y como consecuencia de ella, la aprobación del balance 2016 de la empresa, que había sido rechazado en junio de 2017.

De esta forma el gobierno lograría que Financoop reconozca la pérdida patrimonial y la cubra. Sin embargo, al hacer eso la cooperativa reconocería que falseó sus estados financieros.

La solución para la subsecretaría Natalia Piergentili es que el Ministerio Público investigue la denuncia que hicieron. Según quienes vieron la denuncia -y no querella- de Piergentili ante la fiscalía, daría antecedentes genéricos y no habría hecho ninguna gestión adicional. Algunos en el proceso especulan que prontamente el fiscal Jaime Retamal cerraría la causa.

Esto porque, además, la autoridad dijo el miércoles pasado en la comisión investigadora que decidió no presentar querellas dado que al consultar al CDE su opinión, este le dijo que no veía motivo para hacerlo. Fuentes cercanas dicen que el CDE se refería a que no había dineros públicos involucrados ni algún delito funcionario a la vista, únicos motivos que justificarían una querella del organismo.

Todo muy coincidente pues mientras el CDE le recomendó a Economía sólo denunciar en noviembre pasado, su abogado en la causa civil, Jorge Escobar hacía gestiones junto al abogado de Financoop, Rodrigo Zegers, ante la Corte de Apelaciones y en paralelo negociaba con la propia cooperativa los términos del acuerdo junto a la cartera del DC Rodríguez Grossi.

En este proceso, además, se sabe de la participación del lobista Enrique Correa, quien a través de la agencia lo ha negado. Sin embargo, funcionarios públicos han reconocido en privado la presencia de militantes DC en Economía, como Carlos Mladinic, integrante del Consejo de Administración de Financoop, quien al mismo tiempo fue designado por La Moneda en el directorio de la estatal Metro.

Este medio publicó la semana pasada los antecedentes que revelan que dentro de Financoop había una operación para impedir que se conociera la falsedad de los estados financieros que ahora la cooperativa pareciera se allanará a corregir y una larga lista de irregularidades que el gobierno desconocía.

Con todo, la cooperativa enfrenta un escenario desafiante. Debe obtener de los acreedores (depositantes) su voto a una propuesta de reorganización que mantenga funcionando la compañía. Y además debe recobrar la confianza de sus ahorrantes perdida en estos meses.

Habrá que ver también si revivirá el proyecto del también vinculado a la DC, Vicente Caruz, quien planeaba unir un gran grupo de cooperativas, lideradas por Financoop y transformarlo en un banco.

Todo eso el gobierno lo dejará atrás. Así lo estipula el acuerdo. “Las partes acuerdan en la necesidad de alzar todas las medidas precautorias vigentes en los presentes autos, una vez que cualquiera de las partes acompañe copia (con certificación de ejecutoria) de la resolución de reorganización” y “las partes comparecientes acuerdan que, una vez que US. apruebe la presente transacción, no tendrán reclamo alguno que formularse la una a la otra por los hechos que motivaron la existencia de este litigio y las medidas precautorias que lo antecedieron; razón por la cual se otorgan el más amplio, completo, total y recíproco finiquito de cualquier naturaleza que tenga el carácter de renunciable, con la sola excepción del ejercicio de las acciones que emanen del eventual incumplimiento de alguna de las condiciones pactadas en el presente instrumento”, señala al acuerdo.