Esta semana el retail recortó US$ 200 millones de sus planes de inversiones. Primero fue la firma ligada a la familia Solari, Falabella, que anunció un ajuste en su desembolso hasta el año 2021 de US$ 100 millones, pasando de un gasto estimado de US$ 4.000 millones anunciado inicialmente a US$ 3.900 millones. Lo anterior implica ralentizar su crecimiento orgánico, poniendo mayor foco en el desarrollodel formato digital.

Ayer por la tarde otro retailer se sumo a la tendencia. Cencosud, holding ligado a Horst Paulmann, informó que redujo su plan de inversiones para 2018. Si bien originalmente el desembolso estimado era de US$ 500 millones, ahora se ajustó a US 400 millones.

La empresa aclaró que el monto puede ser elevado, en tanto se vaya materializando su plan de venta de activos prescindibles, lo que dijo espera concretar entre los próximos 12 y 18 meses.

"El foco de inversiones continuará siendo en el fortalecimiento de la propuesta de valor y competitividad de tiendas, innovación y mejoras en capacidades logísticas y tecnológicas, desarrollo Omnicanal y crecimiento en superficie de ventas a través de apertura selectiva de locales y desarrollo del plan de remodelaciones. Por otra parte, continuará el avance en las obras de los Shopping Centers La Molina en Lima, Perú y La 65 en Medellín, Colombia, y se pretende iniciar el desarrollo de nuevos Centros Comerciales y ampliación de Shoppings existentes en la región", comentó el retailer.

El conglomerado del elefante dijo también, que espera seguir avanzando en su Plan de Fortalecimiento y Rentabilización de sus negocios, estimando alcanzar Ingresos consolidados equivalentes a USD 16.500 millones. "Lo anterior, sustentado en una aceleración en las ventas en Supermercados, Mejoramiento del Hogar y Tiendas por Departamento, además del importante crecimiento del negocio online, la sólida tendencia en ingresos de Centros Comerciales, la apertura selectiva de tiendas y un mejor entorno económico regional. Asimismo, Cencosud espera lograr un margen Ebitda Ajustado de 7,2% en 2018 producto de mejoras en todas sus divisiones de negocios, como resultado del plan de rentabilización impulsado en los últimos años y el apalancamiento operacional generado por un mayor dinamismo de consumo, particularmente en el mercado de Argentina y, si bien más acotado, también en los otros 4 países donde opera", comentó.