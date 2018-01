Álvaro Fischer acaba de publicar un libro en que argumenta que la doctrina liberal es la que surge como más apropiada para organizar la vida en las sociedades contemporáneas.

Empresario, director de empresa, pero antes que nada liberal. También es ateo, autor y de profesión ingeniero.

Fischer argumenta en su nuevo libro, "De Naturaleza Liberal", que el liberalismo es lo que surge como más apropiada para organizar la vida en las sociedades contemporáneas dada la naturaleza humana. Pero que para construirla, argumenta Fischer, "hay que ganar en la deliberación democrática el derecho a poder armarla".

“Cuando yo hablo de naturaleza humana y hablo de la sociedad liberal moderna, no digo que una fluya naturalmente de la otra, lo que yo digo es una cosa levemente distinta, es que dada la fuerza de la naturaleza humana, por un lado impulsora de nuestra conducta social y aquellos rasgos de nuestra sicología moral, ambos moldeados por selección natural, esas reglas y aquellos arreglos que permitan darle mejor calidad de vida a la mayor cantidad de personas es la sociedad liberal moderna”, dice en una extensa entrevista en La Mesa de El Mostrador Mercados.

Fischer también habló sobre la economía, el nuevo escenario político que enfrentará Piñera y da su visión de por qué en Chile no hay muchos "liberales de verdad".

El empresario dice que una de las fallas del modelo liberal chileno es que que se preocupó solo de la economía, y el ser humano es mucho más que eso. “En Chile lo que ha habido en los últimos 25 años ha sido un esfuerzo por lograr un desarrollo de manera acelerada, en que el esfuerzo para crear riqueza fue entregada mayoritariamente al sector privado, tanto en el sabor concertacionista que tuvo ese modelo como en el sabor de la alianza por Chile. En esos dos sabores se apostó por el desarrollo acelerado, pero el entendimiento del liberalismo para algunos estaba concentrado solamente en los temas económicos, o sea en la libertad de emprender y de generar riqueza por esa vía y no en otras expresiones de la conducta humana, todo lo que se ha llamado la agenda valórica".

Agrega que "la gran fuerza de la idea liberal en temas que no son económicos es que admite conductas en vez de prohibir conductas, por tanto no obligas a quien no está de acuerdo a ejercerlas, en cambio quienes son conservadores y prohíben conductas, se las prohíben ellos que no quieren utilizarlas pero también a todo el resto, entonces esa asimetría entre quién es liberal y conservador en estas materias es donde está la fuente de los problemas. Es mucho más conducente hacia una sociedad más floreciente que haya más admisión de conductas a prohibición de ellas, en la medida de lo posible, y en aquello donde estemos de acuerdo”.

En la entrevista, Fischer defiende la idea liberal de que la desigualdad en si misma no es un problema. Y dice que los esfuerzos del gobierno de Michelle Bachelet de poner todo el foco ahí fueron equivocados y pusieron un freno al desarrollo del país.

“El giro lo introdujo la Nueva Mayoría, que en vez de un desarrollo acelerado, buscó el combate a la desigualdad, y al producirse ese giro, se producen una serie de actitudes y disposiciones conductuales o maneras de ver las reglas del juego que dificultan la creación de valor y por lo tanto el florecimiento más fuerte de la sociedad. Ahora, el combate a la desigualdad tiene una razón profunda que está anclada a la naturaleza humana, nosotros somos por un lado egoístas, individualistas, pero también somos altruistas, solidarios y cooperadores, tenemos de las dos cosas, pero ambas son útiles para generar la riqueza social en sociedades contemporáneas. Permitir que se generen desigualdades u oportunidades, no es malo en sí, porque es bastante natural y es muy difícil de evitarlo.

Cuando uno quiere evitar esas desigualdades a toda costa y el combate es frontal –los casos más extremos son los de Cuba-, entonces tú constriñes de tal manera las posibilidades de las personas que no logras los resultados que quieres”.

¿Y que tipo de sociedad sería una que no se ocupa de aquellos con menos habilidades y oportunidades?

-“Obviamente que hay que hacerse cargo de los problemas de los que no tienen los mismo talentos o las mismas capacidades para desenvolverse y hay que tener redes de ayuda social para ello. El gran problema es cómo evitas los freeriders, cómo haces reglas para que las aprovechen aquellos que lo necesitan y no se aprovechen aquellos que no lo necesitan, o que se aprovechen tanto que al final no puedas ayudar a lo que sí lo necesitan. El desafío está en hacer ese balance, y eso no va contra lo liberal ni mucho menos”.

Fisher dice que el objetivo de un modelo o gobierno liberal moderno debería ser "construir sociedades que creen riquezas suficientes para que los impuestos, de una manera razonable –que no impidan que las fuerzas creativas sigan subsistiendo- generen la riqueza para el estado y que pueda repartir justamente en aquellas capas con más problemas, la focalización. Yo no creo en esto de derechos sociales ocmo articulador fundamental de la sociedad”.

En la entrevista el empresario también se dio tiempo de hablar de ética, la visita del Papa y el mundo que se viene - para el cual Chile no se está preparando.

