Un mes antes de las elecciones presidenciales señalé que lo más probable era que Sebastián Piñera fuera el próximo presidente de Chile, y aproveché de hacerle sugerencias específicas en mi ámbito, que es el tributario. Indiqué que lo más recomendable era que conservara en su cargo al actual director nacional del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, por la simple razón de que era un funcionario de carrera sin conflictos de intereses, que no sólo administró en forma eficiente la cuestionada Reforma Tributaria (RT), y generó un clima interno sin sobresaltos ni movilizaciones, sino que además puso paño frío a las decisiones que heredó.

Ahora que Sebastián Piñera es presidente de Chile, me permito sugerirle los siguientes cambios, orientados tanto a corregir las discriminaciones y complejidades que la RT presenta, como también a incentivar el ahorro, ergo la inversión y evidentemente el crecimiento.

1.- Eliminar el IVA en la venta de inmuebles.

La introducción de este nuevo hecho gravado, sólo ha generado distorsiones en el mercado inmobiliario y ha puesto trabas innecesarias a la circulación de los bienes.

2.- Supresión de sistemas alternativos, estableciendo un único sistema integrado, que funcione bajo el esquema anterior, en que se paga si se retira, con la salvedad de que el impuesto que se paga por ese retiro no puede ser menor al impuesto de Categoría.

Este cambio promueve el ahorro y el crecimiento. No afecta los ingresos del Estado, porque el impuesto de Primera Categoría siempre será ingreso para el fisco, no deberá devolverlo, pues lo que se paga a nivel de impuesto terminal por ese retiro o dividendo no puede ser menor a lo que se pagó.

Ejemplificaré asumiendo la vigencia completa del sistema incluido en la RT:

Antecentes

Determinación del IDPC

Utilidad Empresa 150.000.000

Tasa IDPC 27%

IDPC a pagar 40.500.000

Disponible para retiro 109.500.000

Sistema actual

I. Determinación del IGC de los socios

---------------------------------------------- Socio 1 ----------- Socio 2-------------- Socio 3

Retiros 60.000.000 24.750.000 24.750.000

Incremento 22.191.781 9.154.110 9.154.110

Base Imponible IGC 82.191.781 33.904.110 33.904.110

IGC 15.622.479 2.046.203 2.046.203

Crédito IDPC (22.191.781) (9.154.110) (9.154.110)

Débito Fiscal por restitución 7.767.123 3.203.938 3.203.938

Impuesto a pagar 1.197.822 (3.903.968) (3.903.968)

II. Total de impuestos

Total IDPC pagado: 40.500.000

Total IGC pagado por socio 1: 1.197.822

Total IGC pagado por socio 2: (3.903.968)

Total IGC pagado por socio 3: (3.903.968)

Total impuestos por retiro total de utilidades: 33.889.886

Tasa efectiva 22,59%

Propuesta sistema integrado

I. Determinación del IGC de los socios

Socio 1 Socio 2 Socio 3

Retiros 60.000.000 24.750.000 24.750.000

Incremento 22.191.781 9.154.110 9.154.110

Base Imponible IGC 82.191.781 33.904.110 33.904.110

IGC 15.622.479 2.046.203 2.046.203

Crédito IDPC (22.191.781) (9.154.110) (9.154.110)

Impuesto a pagar (6.569.302) (7.107.906) (7.107.906)

II. Total de impuestos

Total IDPC pagado: 40.500.000

Total IGC pagado por socio 1: 0

Total IGC pagado por socio 2: 0

Total IGC pagado por socio 3: 0

Total impuestos por retiro total de utilidades: 40.500.000

Tasa efectiva 27,00%

Diferencia de recaudación entre ambos sistemas

Total impuestos por retiro total de utilidades sistema integrado 40.500.000

Total impuestos por retiro total de utilidades sistema actual (33.889.886)

Mayor recaudación sistema integrado 6.610.114

Bajo este sistema en el impuesto terminal se paga más, mientras antes se retire, y daría lo mismo que las distribuciones sean asimétricas, porque el IDPC es crédito en un 100% pero hasta el monto que corresponde pagar. No se generarían devoluciones de impuesto.

3.- Eliminar la renta presunta por inversiones en activos inmobiliarios siempre que correspondan a proyectos nuevos, propios o de terceros.

Se potenciaría el desarrollo de la segunda vivienda y se permitiría un mayor progreso en las comunas costeras y/o rurales. Además aumentaría la mano de obra, y se daría curso al círculo virtuoso de la economía.

4.- Aunque existen numerosos casos, en que ante un error o un vicio, algunas Regionales del SII han permitido que los contribuyentes desistan de su reclamo, para volver revisar su caso, existen otras Regionales, cuyos jefes jurídicos, amparados en las estadísticas judiciales – ampliamente favorables al SII y al fisco – tienen una mirada cerrada. Más que avanzar a la aplicación estricta y justa de la Ley, apuestan por avasallar al contribuyente, a quien consideran poco menos que un enemigo.

Dado que esa lógica juega en contra de la economía, y termina por afectar al país, me permito evidentemente privilegiar en esos cargos a profesionales que hayan pasado por el sector privado. Que conozcan su realidad y que no vean al contribuyente como un evasor, sino que como un ciudadano que quiere emprender y mejorar de estatus, poniendo esfuerzo y asumiendo riesgos. También modificar o interpretar la ley, en términos tales que el SII siempre pueda revisar, en base antecedentes nuevos o que por distintas razones no fueron revisados ni ponderados.

Me consta personalmente que dentro del SII, y ocupando cargos relevantes, hay funcionarios que comparten esta visión y tienen la mejor disposición para el contribuyente. Lo ideal sería que todos los funcionarios compartieran esta mirada, la que es necesaria para el país. Distinto es tener manga ancha con los evasores o quienes se valen de maniobras fraudulentas para no pagar los impuestos correspondientes.