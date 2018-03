El debate sobre el papel que jugó la agenda reformista del Gobierno de Michelle Bachelet en que la economía tuviera su peor periodo de crecimiento desde al menos la crisis subprime, parece no tener fin.

La semana pasada se encendió nuevamente en el seminario de Compass, donde estuvieron el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y Rodrigo Valdés, el economista que reemplazó a Alberto Arenas en dicha cartera y que dejó el cargo a menos de un año del fin del Gobierno, a raíz de la polémica que generó la decisión del Consejo de Ministros de rechazar el proyecto Dominga.

En una entrevista en La Mesa de El Mostrador TV, el economista Alejandro Fernández, de Gemines, tiene su propia visión sobre el tema: “El Gobierno anterior hizo reformas que contaban con apoyo mayoritario, lo que pasa es que se hicieron mal".

Y agrega que “todavía no hemos visto el daño que pueden generar estas reformas mal hechas, particularmente en el caso de la reforma laboral, que está por cumplir un año, podría generar algunos problemas. Si es que no se pueden corregir o arreglar las partes más deficientes de estas reformas, yo creo que igual va a haber una aceleración del crecimiento”.

Señala que entre los logros de la administración de Bachelet hay que reconocer la agenda de probidad, los avances en temas de derechos civiles y su política energética.

Sobre los desafíos que enfrentará el Gobierno de Piñera, el economista plantea que hay ir con cuidado con el tema tributario. "La reforma tributaria en particular es algo que hay que tratar de arreglar porque es infinitamente compleja. Esto tiene que ver con confianza –ya no están gobernando quienes cometieron errores bastante burdos en las reformas–, cómo hacerlas y su implementación. Entonces lo que se cree es que la nueva administración tiene mayor capacidad para que, incluso, en un esquema donde no se mueve nada, hacerlo mejor”, sostiene.

Dice que, si el objetivo es bajar el impuesto de primera categoría a las empresas, "eso hay que compensarlo eliminando exenciones, por ejemplo, y subiendo algunos impuestos, o creando algunos impuestos nuevos, como impuestos verdes a la emisión de carbono. Yo creo que no es difícil ser creativo en el tema tributario”, indica.

Pero recuerda que “a medida que el país se vuelve más rico, hay una cierta necesidad de aumentar la carga tributaria, pero hay que hacerlo de una manera que no tenga un efecto negativo importante en la capacidad de crecimiento”.

Y sobre los próximos dos años, Fernández manifiesta que coincide casi en un 100% con el planteamiento del IPoM, "en el sentido de que creo que el crecimiento este año puede ser superior, estando más cerca del valor máximo del rango que el Banco Central ha dado (4%)”.

“Ellos dicen que el sesgo en la actividad es hacia arriba, pero creo que son tímidos en la perspectiva de la recuperación de la inversión, ellos están hablando de un 3,6%, pero en las cuentas nacionales de fines de 2017 ya se ve que la inversión creció un poquito, básicamente por inversión en maquinaria y equipos; construcción aún está en terreno negativo, pero toda la evidencia indica que va a repuntar, si no en el primer trimestre, en el segundo trimestre con toda seguridad. A mí me da la impresión que la inversión puede crecer bastante más que el 3,6% que el Banco Central está manifestando”, señala.