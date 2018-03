Esta mañana los acreedores de la cooperativa Financoop debían reunirse para votar la propuesta de reorganización de la compañía. Sin embargo, el caso provocó un colapso en la tramitación de los escritos de más de mil acreencias, lo que llevó al tribunal a cargo a postergar la fecha.

En ese escenario, los abogados Tomás Fabres y Paola Bugueño, que representan a más de un tercio de las acreencias, presentaron borradores iniciales de contrapropuestas que validarían la reorganización judicial en la medida que el aumento de capital sea obligatorio y que el consejo de administración de la cooperativa salga de la firma.

Esta semana, el 30° Juzgado Civil debería determinar la nueva fecha de la junta, donde se votaría la propuesta de la empresa o la propuesta alternativa y donde los acreedores también podrán sugerir cambios. Si la junta rechaza las propuestas, Financoop pasaría a ser liquidada, en cuyo caso el interventor Carlos Parada estima en no más de 20% el dinero que se podría recuperar para los acreedores.

Pero Fabres sostiene que esa estimación es falsa y asegura que la propuesta de Financoop prevé recién en 30 años tener cancelado el 100% de las acreencias si obtiene el voto a favor de los acreedores.

La cooperativa hizo llegar dos propuestas al tribunal civil. La primera determina que el 50% de los depósitos pendientes de pago (la acreencia total supera los 46 mil millones de pesos) comience a pagarse en tres años y otro 40% sea capitalizado, cubriendo casi la mitad de la pérdida patrimonial de la compañía. Solo un 10% se pagaría de inmediato.

La propuesta alternativa reduce sustancialmente el monto capitalizado, pero separa casi un 40% de la deuda en una sociedad diferente de Financoop, que sería controlada por los mismos acreedores y cuya gestión buscaría cobrar casi un tercio de la cartera de la empresa, correspondiente a la parte vencida. Esta propuesta en particular tuvo comentarios del propio veedor, quien advirtió que no quedaba clara la relación que tendría la nueva sociedad con Financoop, siendo que esta debe hacerse cargo de responder a sus pasivos.

Fabres afirma que sus representados rechazarán dicha oferta y adelanta que en estos días entregarán su contrapropuesta final, la que considera dos elementos esenciales. Por un lado, propone que el aumento de capital de 18 mil millones, aprobado en junta de socios de Financoop a fines de enero, sea obligatorio (se aprobó como voluntario) y que quienes no concurran sean expulsados de la compañía, como –asegura– establecen los estatutos de la firma. Además, plantea que solo un 5% de las acreencias sean capitalizadas y que los acreedores que aporten capital pasen a controlar la compañía.

En particular, Fabres dice que no habrá acuerdo si Albarrán, el vicepresidente Ernesto Livacic y el consejo de administración que estaba al momento de detectarse las irregularidades, no abandonan sus cargos. “Se debe echar a los consejeros cuyas acciones permitieron que la compañía entrara en quiebra y que engañaron a los depositantes. La salida de Albarrán y todo vestigio de Norte Sur es una condición indispensable”, señala el abogado.

El punto es clave, pues varios de los consejeros de la cooperativa pertenecen o mantiene cercanas relaciones con el holding Norte Sur –que controló el Banco del Desarrollo hasta 2008, cuando lo vendió a Scotiabank–, el cual vendió su participación en 2016 y cuyo ex líder, Vicente Caruz, planeaba justamente crear un banco (como reveló Ciper el año pasado) sobre la base de la consolidación de distintas cooperativas en conjunto con Financoop, planeando en paralelo, tal cooperativa, crear una fundación que absorbería la cartera vencida, idea que fue conocida y validada entre abril y julio de 2017 por el Gobierno, hasta que este optó por pedir la liquidación.

Además, Financoop mantiene una acreencia en Confianza SGR, sociedad que garantiza créditos y entró en insolvencia a fines de 2017. Dicha firma tiene como accionista principal a Marcelo Trivelli, hermano de Hugo, consejero de Financoop. Según los antecedentes del proceso de reorganización en Confianza, Financoop es el cuarto acreedor con más de 1.100 millones de pesos, más de un 10% de las acreencias totales de la firma ligada a los Trivelli.

El proceso de reorganización comenzó después que el 11 de enero el tribunal emitiera la resolución que la autorizaba, luego que el gobierno, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los consejeros y abogados de Financoop alcanzaran un acuerdo para bajar la demanda de liquidación que presentó Economía en octubre pasado, a cambio de que la empresa reconociera la pérdida de más de 13 mil millones de pesos que venía ocultándose en los últimos años en sus estados financieros.

El acuerdo lo firmó el Gobierno anterior, desligando al Estado de la solución del caso y dejando a los acreedores frente a la administración de la cooperativa negociando para llegar a un acuerdo.

La reorganización atraviesa momentos de tensión. El veedor ha sido reiteradamente cuestionado ante el tribunal y la Superintendencia de Insolvencia que lleva el registro de veedores e interventores. Ante ello, el 7 de marzo pasado la superintendencia aludida informó al 30° Juzgado Civil que se dará inicio a un procedimiento sancionatorio en contra del señor Carlos Parada, cuyos resultados indicó que se informarán oportunamente, aunque fuentes del proceso creen que antes de la junta no habrá pronunciamiento al respecto.

A Parada se le cuestionan distintas labores. Entre ellas, el retraso o incumplimiento de publicaciones oficiales del proceso, errores en la verificación de créditos y la falta de información sobre el pago de honorarios a los asesores de Financoop, el estudio jurídico Rivadeneira, Colombara y Zegers, cuyo socio Rodrigo Zegers ha llevado adelante la presentación de la cooperativa en todo el proceso.

La cooperativa comprometió en abril de 2017, cuatro meses antes de que el Gobierno demandara a la sociedad, 10 mil UF (unos 265 millones de pesos). De estos, 5 mil ya fueron pagados y el saldo se cancelaba si se ejecutaba la resolución de reorganización concursal (UF 3 mil) y el saldo (UF 2 mil) si se realiza la junta de acreedores.

Según informó el abogado Fabres, Parada nunca ha incluido los honorarios de Zegers en el listado de acreencias de la empresa, pese a que lo han requerido tres veces.