Era una pelea de chicos contra grandes. De un pequeño club de barrio, Deportes Barnechea, contra la poderosa organización que agrupa a los clubes del país, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). En septiembre del año pasado, Barnechea se vio en una encrucijada: ascendió a primera división B. Pero tenía un pequeño problema.

El ascenso implicaba que debían pagar 48 mil UF, una cuota pactada por la ANFP cuando un club asciende, como forma de emparejar la cancha –también se les entrega un apoyo económico a los que descienden–. Pero el controlador de Barnechea, Armando Cordero, no tenía la plata. Y sí un equipo de jugadores que pretendía estrenarse en la grandes ligas.

Sin plata pero con habilidad, Cordero llegó a los abogados de Rivadeneira, Colombara y Zegers y le propusieron acudir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Presentaron una medida prejudicial que les permitiera jugar el campeonato y un requerimiento donde se debatiera si las cuotas cobradas por ascenso para ingresar a la primera eran discriminatorias y una barrera de entrada a ese mercado.

La medida cayó pesada al interior de la ANFP. Reclutaron a expertos en el tema, Claro y Compañía, para ir con todo al TDLC y, de paso, marginaron a Barnechea de todo lo que no fuera cancha. No podían participar de los consejos de presidentes y tampoco estaba su bandera colgada en las astas de Quilín, historia contada en detalle por El Mostrador Mercados.

El principio del fin

Pero con el correr de los días otros asuntos fueron saliendo a la luz. Esto, porque la posibilidad de un acuerdo entre las partes comenzó a volverse cierta. Todo se había mantenido con sigilo para no herir susceptibilidades. "Este era un tema incómodo para la ANFP, pues sabía que ponía en la mesa un tema complejo. Por otro lado, Barnechea estaba también en una posición marginada que lo dejaba fuera de los beneficios que eran estar en primera división", explica una fuente.

Con todo, en total discreción, Barnechea, como si le hubiera dado amnesia, retiró lo dicho. Poco antes la ANFP había también comenzado a mostrar cierta flexibilidad con las cuotas de incorporación a su selecto cuadro de los clubes de primera. El gremio encargó un informe a Econsult que le recomendó bajar la cuota de incorporación. Finalmente, decidieron bajarla a casi la mitad, aunque ello no apagó que las autoridades pusieran su ojo encima del sistema.

Volviendo a Barnechea, antes que ese caso estallara, las aguas se calmaron. En un documento de no más de 10 páginas pactaron una salida alternativa: poner fin a la demanda y reclamo ante el TDLC, renunciando así a todas las aspiraciones que el requerimiento contenía.

No fue gratis y el canje no fue malo. En primer lugar, accedía a pagar la cuota que tanto había cuestionado, pero a valor actualizado. Es decir, en vez de 40 mil UF, pagaría solo 24 mil y en cómodas cuotas. 12 mil antes del 3o de junio de 2018 y otras 12 mil en cuotas de 1.000 UF durante doce meses a partir de julio de 2018.

¿Pero de dónde Cordero fabricaría 24 mil UF? Fácil, del CDF. El club aceptó en el acuerdo que la ANFP le descontara mensualmente, de los dineros que reciba por los derechos del canal, 1.000 UF mensuales, además de otras deudas compuestas por un crédito que el plantel tenía.

De este último crédito, el club reconoció deberle a la ANFP 18 cuotas por $ 241 millones. Esas platas también se cargarán a dineros que reciba del CDF. ¿Pero por qué el club accedió al pago? Es fácil: si Barnechea no cerraba ese frente, el gremio no lo subiría al carro de la victoria por la venta del CDF, es decir, como no gozaba de los beneficios de estar dentro del gremio, por no haber pagado la cuota, tampoco podía acceder a los dividendos de la venta del canal al grupo Turner, deal que una vez aprobado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) le reportará a los equipos de primera A y B US$ 3,1 millones antes de impuestos. Cordero pagará sus deudas y se quedará con la diferencia.

En el mismo acuerdo, el controlador de Deportes Barnechea acordó no prestar colaboración en investigaciones paralelas en la FNE y la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. La ANFP, por su parte, representada por Arturo Salah, Andrés Fazzio y Sebastián Montero, se comprometió a no tomar acciones legales en contra del club o Cordero.

"El acuerdo fue bueno para ambas partes. Le dio opción al club de salir de sus deudas, y a la ANFP de, al menos, cerrar ese flanco. El problema es que, si continuaba esta demanda, muchos otros clubes podían seguir el eco", apunta un dirigente que agrega que, de todos modos, la realidad para muchos clubes no es alentadora, incluso con la venta del CDF de por medio. "Muchos ni van a ver el bono, todo se va a deudas. Hay gente que tiene hipotecada hasta la casa", puntualiza.

Pero eso no salvó a la ANFP de tener todas las miradas encima. A inicios de marzo, la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento por considerar que la cuota efectivamente restringía la competencia, lo que aún está en debate ante el TDLC.