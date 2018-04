La mañana de este jueves el Banco Central publicó el índice mensual de actividad económica (Imacec) correspondiente a enero, que aumentó 4,0% en comparación con igual mes del año anterior, anotando con esto su mayor alza desde febrero de 2016.

La cifra, que creció 0,9% respecto del mes precedente y aumentó 4,8% en doce meses, estuvo por debajo de lo esperado por los analistas, que incluso esperaban un avance de hasta 4,5% para el segundo mes del año.

El registro, que no tuvo impacto de efecto calendario al registrar igual número de días hábiles que febrero 2017, se descompone en un alza de 19,4% del Imacec minero, impulsado por la baja base comparativa tras la huelga del año pasado en minera Escondida -mayor productor de cobre del mundo-, mientras que el IMACEC no minero subió 2,8%. Con respecto al mes anterior, el IMACEC minero creció 2,8% y el IMACEC

no minero 0,7%.